Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,6046 руб.

2 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5466 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,6046 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,0925 руб., максимальный - 67,325 руб. Было заключено 24375 сделок. Объем торгов составил 85591,12 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,965 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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