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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 173,6 млрд руб.
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02 марта 2020 года 10:54
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 173,6 млрд руб.
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2 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 2 марта по данным на начало операционного дня выросло до 173,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 122,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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