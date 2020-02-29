Общий объем капитальных вложений компании "Норникель" в создание туристического кластера в Печенгском районе Мурманской области на границе с Норвегией превысит 14 млрд рублей, сообщил статс-секретарь, вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления "Норникеля"... читать дальше

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Правительство РФ одобрило законопроект, которым предусматривается возможность принятия решения об использовании на территории РФ изобретения для производства лекарств без согласия патентообладателя и последующего экспорта, сообщает сайт кабинета министров в субботу. "Одобрить... читать дальше

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Крупнейшая в мире туристическая выставка ITB Berlin, которая должна была пройти в столице Германии с 4 по 8 марта, отменена из-за угрозы коронавируса, сообщают организаторы. "В связи с растущей угрозой распространения вируса COVID-19 федеральное министерство здравоохранения и... читать дальше

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Строительная готовность второго участка Некрасовской линии метро составляет 99%, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу. "Мы завершаем работы на этом участке: заканчиваем монтаж систем вентиляции,... читать дальше

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Рост ВВП Эстонии в 2019 году ускорился до 4%, Литвы - 3,9%, в то время как ВВП Латвии замедлился до 2,2%. Как сообщалось, экономика Эстонии в 2018 году выросла на 3,9%, Литвы - на 3,5%, Латвии - на 4,8%. По данным Центрального статистического управления Латвии,... По данным Центрального статистического управления Латвии,... читать дальше

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Чистая прибыль германской Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re), одного из крупнейших перестраховочных компаний мира, в четвертом квартале снизилась на 8,8% и составила 217 млн евро по сравнению с 238 млн евро за аналогичный период годом ранее. Как... Как... читать дальше

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Международная организация по сахару (ISO) повысила прогноз производства сахара в России в текущем сезоне. По оценке ISO, производство в сезоне 2019-2020 годов (с октября по сентябрь) составит 7,7 млн тонн, сообщается в обзоре организации. Предыдущий прогноз, который был... читать дальше

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"Аэрофлот" получил свой первый дальнемагистральный самолет Airbus А350-900, сообщается на сайте авиапроизводителя. Самолет окрашен в новую ливрею "Аэрофлота", отмечает Airbus. Его салон вмещает 316 пассажирских кресел: 264 из них - в экономическом классе, 24 - в... Самолет окрашен в новую ливрею "Аэрофлота", отмечает Airbus. Его салон вмещает 316 пассажирских кресел: 264 из них - в экономическом классе, 24 - в... читать дальше

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Россия в 2019 году экспортировала 123,6 тонны золота на $5,74 млрд, следует из данных ФТС. В натуральном выражении экспорт вырос в 7 раз, в стоимостном - в 8 раз. Основная доля экспорта пришлась на Великобританию - 113,5 тонны на 5,33 млрд. Это, соответственно, в 11 и... Основная доля экспорта пришлась на Великобританию - 113,5 тонны на 5,33 млрд. Это, соответственно, в 11 и... читать дальше

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ПАО АФК "Система" продлевает программу выкупа акций до 31 декабря 2020 года включительно, говорится в сообщении корпорации. Buyback был запущен 17 сентября 2019 года, программа предполагает выкуп обыкновенных акций корпорации на сумму до 3 млрд руб. 100-процентной... Buyback был запущен 17 сентября 2019 года, программа предполагает выкуп обыкновенных акций корпорации на сумму до 3 млрд руб. 100-процентной... читать дальше

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Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард поддержит уменьшение базовой процентной ставки Федрезервом в случае, если ситуация с коронавирусом COVID-19 перерастет в пандемию. При этом он пока не видит необходимости в уменьшении ставки, отмечая,... читать дальше

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Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр и министр труда Мюрьель Пенико объявили в пятницу о чрезвычайных мерах для противостояния эпидемии коронавируса, сообщают французские СМИ. "Мы ответим на ожидания и потребности всех руководителей французских предприятий без исключения,... читать дальше

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Темпы экономического роста в Турции существенно ускорились в четвертом квартале 2019 года, превысив ожидания экспертов. Рост ВВП в октябре-декабре составил 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, свидетельствуют данные Turkstat. Показатель превзошел... Показатель превзошел... читать дальше

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу повысила до "очень высокого" уровня оценку риска распространения в мире нового типа коронавируса COVID-19. "Мы повысили нашу оценку риска распространения и риска последствий (коронавируса) COVID-19 в мире до уровня "очень... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 февраля, составляет 66,9909 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 138,12 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 февраля, составляет 73,7235 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 февраля, составляет 73,7235 руб. По сравнению...

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 130,76 пункта (4,484%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2785,08 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше

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