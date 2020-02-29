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ГЛАВНОЕ
Рост мирового ВВП может стать минимальным за 10 лет
Bank of America снизил прогноз роста мировой экономики в 2020 году до 2,8% на фоне вспышки коронавируса. Аналитики отмечают, что повышение ВВП в мире и в отдельных странах может стать минимальным за 10 лет
 
В центральных регионах РФ не исключен дефицит мяса
У производителей баранины Северо-Кавказского (СКФО) и Южного (ЮФО) федеральных округов, где выпускается более половины этого мяса в России, начинаются серьезные проблемы. Из-за действий Россельхознадзора им фактически запрещено вывозить продукцию в...
 
В РФ могут возникнуть проблемы с производством лекарств
Приостановка поставок китайского фармсырья в Россию может привести к проблемам с производством антибиотиков, жаропонижающих и даже препаратов из списка ЖНВЛП, пишут "Известия". Как сообщили газете в ТПП, запасов сырья для некоторых лекарств хватит...
 
Инструменты господдержки непопулярны среди компаний
Две трети (75%) представителей малых и микропредприятий заявляют, что знают о действующих мерах государственной поддержки бизнеса. Однако на деле только 9%, или почти каждый десятый, воспользовались ими, говорится в исследовании аналитического...
 
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29 февраля 2020 года 17:26
"Норникель": капвложения в создание туркластера на границе России и Норвегии превысят 14 млрд руб.
Общий объем капитальных вложений компании "Норникель" в создание туристического кластера в Печенгском районе Мурманской области на границе с Норвегией превысит 14 млрд рублей, сообщил статс-секретарь, вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления "Норникеля"...    читать дальше
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29 февраля 2020 года 16:23
Проект закона о производстве в России экспортных лекарств одобрен правительством
Правительство РФ одобрило законопроект, которым предусматривается возможность принятия решения об использовании на территории РФ изобретения для производства лекарств без согласия патентообладателя и последующего экспорта, сообщает сайт кабинета министров в субботу. "Одобрить...    читать дальше
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29 февраля 2020 года 15:34
Выставка ITB-2020 в Берлине отменена из-за угрозы коронавируса - впервые за последние за 54 года
Крупнейшая в мире туристическая выставка ITB Berlin, которая должна была пройти в столице Германии с 4 по 8 марта, отменена из-за угрозы коронавируса, сообщают организаторы. "В связи с растущей угрозой распространения вируса COVID-19 федеральное министерство здравоохранения и...    читать дальше
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29 февраля 2020 года 14:46
Готовность второго участка Некрасовской линии метро составляет 99%
Строительная готовность второго участка Некрасовской линии метро составляет 99%, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу. "Мы завершаем работы на этом участке: заканчиваем монтаж систем вентиляции,...    читать дальше
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29 февраля 2020 года 13:28
ВВП Эстонии в 2019 году вырос на 4%, Литвы - на 3,9%, Латвии - на 2,2%,
Рост ВВП Эстонии в 2019 году ускорился до 4%, Литвы - 3,9%, в то время как ВВП Латвии замедлился до 2,2%. Как сообщалось, экономика Эстонии в 2018 году выросла на 3,9%, Литвы - на 3,5%, Латвии - на 4,8%.

По данным Центрального статистического управления Латвии,...    читать дальше
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29 февраля 2020 года 12:54
Квартальная прибыль Munich Re сократилась на 9%, годовая выросла на 19%
Чистая прибыль германской Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re), одного из крупнейших перестраховочных компаний мира, в четвертом квартале снизилась на 8,8% и составила 217 млн евро по сравнению с 238 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Как...    читать дальше
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29 февраля 2020 года 12:28
Повышен прогноз производства сахара в России и его экспорта
Международная организация по сахару (ISO) повысила прогноз производства сахара в России в текущем сезоне. По оценке ISO, производство в сезоне 2019-2020 годов (с октября по сентябрь) составит 7,7 млн тонн, сообщается в обзоре организации. Предыдущий прогноз, который был...    читать дальше
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29 февраля 2020 года 11:56
"Аэрофлот" получил первый дальнемагистральный Airbus А350-900
"Аэрофлот" получил свой первый дальнемагистральный самолет Airbus А350-900, сообщается на сайте авиапроизводителя.

Самолет окрашен в новую ливрею "Аэрофлота", отмечает Airbus. Его салон вмещает 316 пассажирских кресел: 264 из них - в экономическом классе, 24 - в...    читать дальше
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29 февраля 2020 года 11:38
Экспорт золота из России в 2019 году вырос в 7 раз
Россия в 2019 году экспортировала 123,6 тонны золота на $5,74 млрд, следует из данных ФТС. В натуральном выражении экспорт вырос в 7 раз, в стоимостном - в 8 раз.

Основная доля экспорта пришлась на Великобританию - 113,5 тонны на 5,33 млрд. Это, соответственно, в 11 и...    читать дальше
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29 февраля 2020 года 11:17
АФК "Система" продлила программу выкупа акций до 31 декабря
ПАО АФК "Система" продлевает программу выкупа акций до 31 декабря 2020 года включительно, говорится в сообщении корпорации.

Buyback был запущен 17 сентября 2019 года, программа предполагает выкуп обыкновенных акций корпорации на сумму до 3 млрд руб. 100-процентной...    читать дальше
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29 февраля 2020 года 10:49
Глава ФРБ Сент-Луиса поддержит снижение ставки ФРС, если ситуация с коронавирусом перерастет в пандемию
Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард поддержит уменьшение базовой процентной ставки Федрезервом в случае, если ситуация с коронавирусом COVID-19 перерастет в пандемию. При этом он пока не видит необходимости в уменьшении ставки, отмечая,...    читать дальше
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29 февраля 2020 года 10:27
Французское правительство пообещало поддержать предприятия в связи с угрозой коронавируса
Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр и министр труда Мюрьель Пенико объявили в пятницу о чрезвычайных мерах для противостояния эпидемии коронавируса, сообщают французские СМИ. "Мы ответим на ожидания и потребности всех руководителей французских предприятий без исключения,...    читать дальше
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29 февраля 2020 года 09:48
Рост экономики Турции в 4-м квартале ускорился до 6%, превысив прогнозы
Темпы экономического роста в Турции существенно ускорились в четвертом квартале 2019 года, превысив ожидания экспертов. Рост ВВП в октябре-декабре составил 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, свидетельствуют данные Turkstat.

Показатель превзошел...    читать дальше
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29 февраля 2020 года 09:29
ВОЗ повысила до "очень высокого" уровня оценку риска распространения в мире коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу повысила до "очень высокого" уровня оценку риска распространения в мире нового типа коронавируса COVID-19. "Мы повысили нашу оценку риска распространения и риска последствий (коронавируса) COVID-19 в мире до уровня "очень...    читать дальше
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29 февраля 2020 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 февраля в размере 66,9909 руб., курс евро - 73,7235 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 февраля, составляет 66,9909 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 138,12 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 февраля, составляет 73,7235 руб. По сравнению...
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28 февраля 2020 года 20:49
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 28 февраля снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 130,76 пункта (4,484%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2785,08 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на...    читать дальше
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