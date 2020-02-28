Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 130,76 пункта (4,484%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2785,08 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44942,984 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 2613,441 млрд руб., или на...

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Спрос на облигации АФК "Система" серии 001P-05 в рамках вторичного размещения составил свыше 11 млрд рублей, размещение вызвало значительный интерес у инвесторов, говорится в сообщении компании. Как сообщалось, 27 февраля прошел сбор заявок на вторичное размещение... Как сообщалось, 27 февраля прошел сбор заявок на вторичное размещение... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2308 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5991 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5164 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,5164 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 13149 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,1887 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 18330 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9885 руб. Минимальный курс евро составил 73,1775 руб.,... Минимальный курс евро составил 73,1775 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе: ожидания инвесторов остаются пессимистичными из-за опасений замедления глобальной экономики на фоне негативного влияния коронавируса. Индекс РТС обновил минимум с конца августа прошлого года. Опасения инвесторов вызывает быстрое... Опасения инвесторов вызывает быстрое... читать дальше

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Повышенная пошлина на экспорт из РФ подсолнечника может быть введена на срок до 6 месяцев. "Сроки введения повышенной вывозной таможенной пошлины на подсолнечник пока не определены, при положительном решении обсуждается введение пошлины сроком до 6 месяцев", - сообщили... читать дальше

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Перечень подпадающих под "налог на роскошь" автомобилей стоимостью от 3 млн рублей в 2020 году пополнили пять иностранных автобрендов, сообщил Минпромторг РФ. "В этом году перечень был дополнен автомобилями брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda, Subaru. Общее количество... "В этом году перечень был дополнен автомобилями брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda, Subaru. Общее количество... читать дальше

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ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) утвердило программу коммерческих облигаций серии 001PC объемом до 10 млрд рублей включительно, говорится в сообщении компании. Облигации в рамках программы могут быть размещены на срок до 5 лет по закрытой подписке.... Облигации в рамках программы могут быть размещены на срок до 5 лет по закрытой подписке.... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в феврале вырос до 101 пункта - максимальной отметки с марта 2018 года, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса составляло 100,9 пункта, и... читать дальше

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ПАО "ФСК ЕЭС" увеличило объем предполагаемых инвестиций на 2020-2024 гг. с 555,15 до 579,09 млрд руб., следует из материалов инвестпрограммы компании, опубликованных на сайте Минэнерго РФ. Так, на 2020 год ФСК предлагает утвердить финансирование в 125,84 млрд руб.... Так, на 2020 год ФСК предлагает утвердить финансирование в 125,84 млрд руб.... читать дальше

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ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) внесло ряд изменений в оферту по соглашению с владельцами облигаций серии БО-01, выставленную на 20 марта 2020 года, говорится в сообщении организации. В частности, период предъявления бумаг к выкупу сдвинут с 10 по... В частности, период предъявления бумаг к выкупу сдвинут с 10 по... читать дальше

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Банки РФ в январе 2020 года предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты в рублях на общую сумму 192,8 млрд рублей, что на 14,5% больше, чем в январе 2019 года (168,4 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ. При этом количество предоставленных в первый... При этом количество предоставленных в первый... читать дальше

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Американские фондовые индексы резко падают на торгах в пятницу, давление на рынок оказывают растущие опасения по поводу активного распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая. При этом индекс Dow упал ниже психологически значимой отметки в 25000 пунктов. По... По... читать дальше

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ЦБ РФ нет необходимости прибегать к паузе в покупках валюты на рынке в рамках бюджетного правила, как он уже делал в 2018 году из-за скачка волатильности - сейчас для этого нет оснований, считает глава Минфина Антон Силуанов. "А что чрезвычайного? Цена 50 долларов за баррель,... читать дальше

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