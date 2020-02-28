Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 67,1477 руб.

28 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 14523 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,1477 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,5375 руб., максимальный - 67,62 руб. Было заключено 29570 сделок. Объем торгов составил 118745,48 млн руб., что на 125% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 67,3925 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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