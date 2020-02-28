28 февраля 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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28 февраля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 02.03 по 08.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|02.03.2020
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Январь 2020
|02.03.2020
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Январь 2020
|02.03.2020
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Февраль 2020
|02.03.2020
|18:00
|Объем расходов на строительство в США
|Январь 2020
|03.03.2020
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|Январь 2020
|03.03.2020
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Январь 2020
|03.03.2020
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Январь 2020
|03.03.2020
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Февраль 2020
|04.03.2020
|12:00
|Изменение ВВП Италии
|IV квартал 2019
|04.03.2020
|13:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Январь 2020
|04.03.2020
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|Февраль 2020
|04.03.2020
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Февраль 2020
|04.03.2020
|18:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Март 2020
|04.03.2020
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 22 по 28 февраля
|05.03.2020
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 23 по 29 февраля
|05.03.2020
|16:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|IV квартал 2019
|05.03.2020
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 16 по 22 февраля
|05.03.2020
|18:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Январь 2020
|05.03.2020
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|Январь 2020
|06.03.2020
|10:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Январь 2020
|06.03.2020
|10:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Январь 2020
|06.03.2020
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Январь 2020
|06.03.2020
|16:30
|Безработица в Канаде
|Февраль 2020
|06.03.2020
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|Январь 2020
|06.03.2020
|16:30
|Данные с рынка труда США
|Февраль 2020
|06.03.2020
|18:00
|Запасы на оптовых складах США
|Январь 2020
|06.03.2020
|18:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Февраль 2020
Это автоматическое сообщение.
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