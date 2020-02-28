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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,0034 руб.
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28 февраля 2020 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,0034 руб.

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28 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 22658 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0034 руб.

Минимальный курс евро составил 73,2175 руб., максимальный - 74,6925 руб. Было заключено 6146 сделок. Объем торгов составил 17962,92 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,7625 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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