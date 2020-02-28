Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,5377 руб.

28 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1963 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5377 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,506 руб., максимальный - 9,5698 руб. Было заключено 29 сделок. Объем торгов составил 90,66 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,5216 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.