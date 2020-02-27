Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,3681 руб.

27 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 457 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3681 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,33 руб., максимальный - 9,458 руб. Была заключена 221 сделка. Объем торгов составил 1375,61 млн руб., что на 110% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,4531 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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