Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,6851 руб.

27 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1484 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,6851 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,4225 руб., максимальный - 66,065 руб. Было заключено 15709 сделок. Объем торгов составил 61085,62 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,0525 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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