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27 февраля 2020 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,7376 руб.
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27 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4267 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,7376 руб. Минимальный курс евро составил 71,4 руб., максимальный - 71,99 руб. Было заключено 4613 сделок. Объем торгов составил 20234,73 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,89 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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