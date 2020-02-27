ЦБ РФ установил курс евро с 28 февраля в размере 71,6458 руб.

27 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 28 февраля, составляет 71,6458 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 40,19 коп.

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"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации ВТБ серии Б-1-65 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-62-01000-B-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-62-01000-B-001P. Облигации будут размещаться по открытой... Облигации будут размещаться по открытой... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации ПАО "Уралкалий" (MOEX: URKA) серии ПБО-06-P и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-06-00296-A-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-06-00296-A-001P. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 9039 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,1178 руб. Минимальный курс евро составил 71,405 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,405 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 457 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3681 руб. Минимальный курс юаня составил 9,33 руб., максимальный - 9,458... Минимальный курс юаня составил 9,33 руб., максимальный - 9,458... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4051 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,8554 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся резким падением индексов, завершил четверг их обвалом. Европейские фондовые индикаторы весь день демонстрировали существенное падение. Европейские фондовые индикаторы весь день демонстрировали существенное падение. Азиатские рынки акций завершили торги разнонаправленно, японские индексы упали более... Азиатские рынки акций завершили торги разнонаправленно, японские индексы упали более... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предлагает наделить ее правом надзора в сфере интеллектуальной собственности, запретив такие соглашения правообладателей с вендорами, которые регулятор расценит как ограничивающие конкуренцию на рынках. Соответствующий проект... Соответствующий проект... читать дальше

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Курс евро в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг вечером превысил отметку 73 рубля впервые с 5 сентября на фоне сохраняющихся опасений ускорения распространения коронавируса за пределы Китая, а также продолжающегося падения нефтяных цен. По данным на 18:35 мск... По данным на 18:35 мск... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте "Транснефти" на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. Долгосрочный рейтинг компании в национальной валюте подтвержден на уровне "BBB/стабильный", говорится в... Долгосрочный рейтинг компании в национальной валюте подтвержден на уровне "BBB/стабильный", говорится в... читать дальше

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Арбитражный суд по заявлению ЦБ РФ сможет арестовывать денежные средства, ценные бумаги и недвижимое имущество бенефициаров банков, у которых регулятор выявил отрицательный капитал. Соответствующий законопроект опубликован в базе данных нижней палаты... Соответствующий законопроект опубликован в базе данных нижней палаты... читать дальше

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Сбербанк России против дальнейшего повышения нагрузки на системно значимые кредитные организации (СЗКО) в виде надбавок к капиталу, ведет переговоры с ЦБ РФ, сообщил зампред правления, финдиректор Сбербанка Александр Морозов в ходе телефонной конференции в... читать дальше

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Падение цен на нефть резко усилилось вечером в четверг на фоне растущих опасений распространения эпидемии COVID-19 за пределами Китая. Темпы заболеваемости за пределами КНР стали более высокими, чем в самой стране, и это вызывает опасения, что мир находится на пороге... Темпы заболеваемости за пределами КНР стали более высокими, чем в самой стране, и это вызывает опасения, что мир находится на пороге... читать дальше

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В начале торгов в четверг американские фондовые индексы падают более чем на 2 % на фоне опасений быстрого распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:19 мск упал на 626,25 пункта (2,%) и составил 26286,91... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:19 мск упал на 626,25 пункта (2,%) и составил 26286,91... читать дальше

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Смена контролирующего акционера Сбербанка не должна внести драматические изменения в дивидендную политику кредитной организации, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф. "Правительство имеет те же цели, как вы, друзья (миноритарии). Не думаю,... "Правительство имеет те же цели, как вы, друзья (миноритарии). Не думаю,... читать дальше

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Арест имущества страховых компаний может осуществляться без решения суда, по предписанию ЦБ, следует из законопроекта, размещенного в электронной базе данных нижней палаты парламента. Документ внесен группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной... Документ внесен группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной... читать дальше

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Ужесточить наказание за преднамеренное и фиктивное банкротство кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов (НПФ) предложили депутаты Госдумы Ирина Яровая, Анатолий Аксаков, Николай Николаев ("Единая Россия"). Они в четверг внесли в Госдуму... Они в четверг внесли в Госдуму... читать дальше

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