Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,3414 руб.

27 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 262 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3414 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,3275 руб., максимальный - 9,3558 руб. Было заключено 39 сделок. Объем торгов составил 244,34 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,3355 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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