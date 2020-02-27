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27 февраля 2020 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,2439 руб.
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27 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 февраля, составляет 71,2439 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 78,48 коп.
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27 февраля 2020 года 12:00
Премьер России Михаил Мишустин поручил подготовить к 10 марта программы ускоренного социально-экономического развития десяти российских регионов, которые числятся среди отстающих. "Для каждого из десяти регионов назначен свой куратор в правительстве. И до 10 марта я... читать дальше
.27 февраля 2020 года 11:53
В 2018 году доля энергии, полученной из возобновляемых источников (ВИЭ), в среднем по Евросоюзу составила 18%, тогда как в Литве этот показатель достиг 24,5% (в 2010 году - 19,6%), свидетельствуют данные Евростата. Литовские эксперты утверждают, что такого результата... читать дальше
.27 февраля 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 27 февраля составил 65,6097 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1594 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,6097 руб. По... читать дальше
.27 февраля 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 9,20 коп. и составил 65,6097... читать дальше
.27 февраля 2020 года 11:38
Добыча угля в России в настоящий момент составляет 440 млн тонн, сообщил на заседании правительства министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, экспорт составляет "50 процентов от добычи - 220 миллионов тонн". Ранее сообщалось, что Минэнерго РФ повысило... читать дальше
.27 февраля 2020 года 11:30
Банк Кореи в четверг принял решение сохранить базовую процентную ставку на нынешнем уровне, при этом объявив о намерении поддерживать те компании, которые наиболее сильно пострадали от коронавируса. ЦБ оставил ставку семидневного РЕПО на отметке 1,25% годовых,... читать дальше
.27 февраля 2020 года 11:23
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею в связи с наличием угрозы безопасности жизни и здоровья в этих странах. "Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проинформировала... читать дальше
.27 февраля 2020 года 11:20
ВТБ разместит 27 февраля однодневные бонды серии КС-3-370 на 50 млрд руб. по цене 99,985% от номинала
7 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-370 объемом 50 млрд рублей по цене 99,985% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,49%... читать дальше
.27 февраля 2020 года 11:15
Сбербанк России понизил прогноз по инфляции в РФ на 2020 год до 3,4% с 3,7%, прогнозировавшихся в декабре 2019 года, следует из презентации кредитной организации. Банк также пересмотрел ожидания по ключевой ставке ЦБ на конец 2020 года: прогнозирует ее на уровне 5,50%... читать дальше
.27 февраля 2020 года 11:12
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 8-летних облигаций ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" ("ГТЛК") серии 001P-16 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "A+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия... читать дальше
.27 февраля 2020 года 11:07
Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) могут перенести ежегодное весеннее заседание из-за распространения коронавируса COVID-19. "Мы ожидаем, что решение о масштабах и наполнении весенней встречи будет принято в ближайшие дни", - говорится в совместном сообщении... читать дальше
.27 февраля 2020 года 11:03
ЦБ РФ 25 февраля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,29 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 7 февраля по 5 марта планирует приобрести валюту на 214,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 11,3... читать дальше
.27 февраля 2020 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 262 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3414 руб. Минимальный курс юаня составил 9,3275 руб., максимальный -... читать дальше
.27 февраля 2020 года 10:57
Evraz в 2019 году получил $2,601 млрд EBITDA по МСФО (падение на 31,1% к 2018 году). Показатель оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса" (на уровне $2,542 млрд). Как говорится в сообщении группы, выручка снизилась в прошлом году на 7,3%, до $11,905 млрд, в то... читать дальше
.27 февраля 2020 года 10:49
Сбои в цепи поставок в связи со вспышкой коронавируса окажут негативное давление на выручку Microsoft Corp. в 3-м финквартале. Как ожидает компания, выручка в сегменте More Personal Computing (включает операционную систему Windows, игровые приставки Xbox и устройства... читать дальше
.27 февраля 2020 года 10:45
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 128,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня...
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