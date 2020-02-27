ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,2439 руб.

27 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 27 февраля, составляет 71,2439 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 78,48 коп.

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Премьер России Михаил Мишустин поручил подготовить к 10 марта программы ускоренного социально-экономического развития десяти российских регионов, которые числятся среди отстающих. "Для каждого из десяти регионов назначен свой куратор в правительстве. И до 10 марта я... "Для каждого из десяти регионов назначен свой куратор в правительстве. И до 10 марта я... читать дальше

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В 2018 году доля энергии, полученной из возобновляемых источников (ВИЭ), в среднем по Евросоюзу составила 18%, тогда как в Литве этот показатель достиг 24,5% (в 2010 году - 19,6%), свидетельствуют данные Евростата. Литовские эксперты утверждают, что такого результата... Литовские эксперты утверждают, что такого результата... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1594 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,6097 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 9,20 коп. и составил 65,6097... читать дальше

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Добыча угля в России в настоящий момент составляет 440 млн тонн, сообщил на заседании правительства министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, экспорт составляет "50 процентов от добычи - 220 миллионов тонн". Ранее сообщалось, что Минэнерго РФ повысило... Ранее сообщалось, что Минэнерго РФ повысило... читать дальше

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Банк Кореи в четверг принял решение сохранить базовую процентную ставку на нынешнем уровне, при этом объявив о намерении поддерживать те компании, которые наиболее сильно пострадали от коронавируса. ЦБ оставил ставку семидневного РЕПО на отметке 1,25% годовых,... ЦБ оставил ставку семидневного РЕПО на отметке 1,25% годовых,... читать дальше

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Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею в связи с наличием угрозы безопасности жизни и здоровья в этих странах. "Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проинформировала... "Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проинформировала... читать дальше

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7 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-370 объемом 50 млрд рублей по цене 99,985% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,49%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,49%... читать дальше

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Сбербанк России понизил прогноз по инфляции в РФ на 2020 год до 3,4% с 3,7%, прогнозировавшихся в декабре 2019 года, следует из презентации кредитной организации. Банк также пересмотрел ожидания по ключевой ставке ЦБ на конец 2020 года: прогнозирует ее на уровне 5,50%... Банк также пересмотрел ожидания по ключевой ставке ЦБ на конец 2020 года: прогнозирует ее на уровне 5,50%... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 8-летних облигаций ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" ("ГТЛК") серии 001P-16 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "A+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия... Эмиссия... читать дальше

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Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) могут перенести ежегодное весеннее заседание из-за распространения коронавируса COVID-19. "Мы ожидаем, что решение о масштабах и наполнении весенней встречи будет принято в ближайшие дни", - говорится в совместном сообщении... читать дальше

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ЦБ РФ 25 февраля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,29 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 7 февраля по 5 марта планирует приобрести валюту на 214,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 11,3... Минфин с 7 февраля по 5 марта планирует приобрести валюту на 214,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 11,3... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 262 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3414 руб. Минимальный курс юаня составил 9,3275 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,3275 руб., максимальный -... читать дальше

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Evraz в 2019 году получил $2,601 млрд EBITDA по МСФО (падение на 31,1% к 2018 году). Показатель оказался выше консенсус-прогноза "Интерфакса" (на уровне $2,542 млрд). Как говорится в сообщении группы, выручка снизилась в прошлом году на 7,3%, до $11,905 млрд, в то... Как говорится в сообщении группы, выручка снизилась в прошлом году на 7,3%, до $11,905 млрд, в то... читать дальше

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Сбои в цепи поставок в связи со вспышкой коронавируса окажут негативное давление на выручку Microsoft Corp. в 3-м финквартале. Как ожидает компания, выручка в сегменте More Personal Computing (включает операционную систему Windows, игровые приставки Xbox и устройства... Как ожидает компания, выручка в сегменте More Personal Computing (включает операционную систему Windows, игровые приставки Xbox и устройства... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 128,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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