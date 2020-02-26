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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,4603 руб.
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26 февраля 2020 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 65,4603 руб.

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26 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2367 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,4603 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,9 руб., максимальный - 65,72 руб. К этому времени было заключено 57194 сделки. Объем торгов составил 263216,47 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,155 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

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