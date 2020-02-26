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26 февраля 2020 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,3109 руб.

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26 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7467 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,3109 руб.

Минимальный курс евро составил 71,0775 руб., максимальный - 71,55 руб. Было заключено 5639 сделок. Объем торгов составил 16080,18 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,2925 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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