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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 365,1 млрд руб.
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26 февраля 2020 года 10:57
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 365,1 млрд руб.
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26 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 365,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 139,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,54/66,25 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 44 коп., Cредний курс продажи...
.26 февраля 2020 года 16:00
Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в выросли в январе 2020 года на 2,1% после падения на 7,2% в декабре 2019 года, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Относительно января 2019 года рост цен составил 4,6%. В 11 субъектах... читать дальше
.26 февраля 2020 года 15:52
После чрезвычайно активного начала года выпуск облигаций в мире приостановился на фоне хаоса, вызванного распространением коронавируса COVID-19, сообщает агентство Bloomberg. Компании привлекли на международном рынке в этом году $2,6 трлн в виде размещения бондов. В том числе... читать дальше
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ЦБ РФ напомнил о вступлению в силу новых тарифов по обязательному страхованию ответственности перевозчиков
Банк России скорректировал тарифы по обязательному страхованию ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП), указание вступает в силу 8 марта, сообщает регулятор. "Минюст России зарегистрировал указание Банка России, устанавливающее новые предельные тарифы по... читать дальше
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Европейская комиссия обсудила в среду ситуацию с коронавирусом Covid-19 и выразила сочувствие всем, кого затронула эта эпидемия, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе зампред ЕК Валдис Домбровскис. "Мы говорили о нынешней ситуации и о числе случаев (заражения),... читать дальше
.26 февраля 2020 года 15:30
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В четверг, 27 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $9,63 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.26 февраля 2020 года 15:30
В четверг, 27 февраля, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 70800,66 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.26 февраля 2020 года 15:30
В четверг, 27 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 1438,13 млн руб.
В четверг, 27 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 1438,13 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.26 февраля 2020 года 15:25
Госдума и правительство обсуждают возможность компенсации убытков российским туроператорам в связи с эпидемией коронавируса, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорт, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов журналистам в Туле в... читать дальше
.26 февраля 2020 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7467 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,3109 руб. Минимальный курс евро составил 71,0775 руб., максимальный -... читать дальше
.26 февраля 2020 года 15:08
ЦБ РФ с 27 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3471,31 (+15,01) руб./грамм; на серебро - 38,61 (-0,58) руб./грамм; на платину - 1963,2 (-55,19) руб./грамм; на палладий - 5727,41 (+141,88) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.26 февраля 2020 года 14:55
Малый и средний бизнес (МСБ) в России пока не отмечает существенных изменений в части количества проверок контрольно-надзорных органов, сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. "Существенного роста (проверок) нет, но и... читать дальше
.26 февраля 2020 года 14:50
Международный инвестиционный банк (МИБ) установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-001P-01 в размере 0,01% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Эмитент разместил выпуск 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей в июне 2017 года. По бондам... читать дальше
.26 февраля 2020 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,29 пункта (0,576%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2985,39 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3005,77 (+0,1%) пункта,... читать дальше
.26 февраля 2020 года 14:43
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев призвал своих подчиненных не вмешиваться в деятельность коммерческих структур и не участвовать в корпоративных спорах. "Категорически неприемлемо наше вмешательство в какие-либо гражданско-правовые споры между коммерческими... читать дальше
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил сегодня, что несвоевременное и неполное предоставление Центробанком министерству внутренних дел РФ информации о преступлениях в банковской сфере препятствует их эффективному расследованию. "Усилен контроль за ситуацией... читать дальше
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