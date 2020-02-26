26 февраля 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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26 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Февраль 2020
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Январь 2020
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 15 по 21 февраля
Это автоматическое сообщение.
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26 февраля 2020 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,54/66,25 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 44 коп., Cредний курс продажи...
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26 февраля 2020 года 16:00
Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в выросли в январе 2020 года на 2,1% после падения на 7,2% в декабре 2019 года, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Относительно января 2019 года рост цен составил 4,6%.
В 11 субъектах... читать дальше
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26 февраля 2020 года 15:52
После чрезвычайно активного начала года выпуск облигаций в мире приостановился на фоне хаоса, вызванного распространением коронавируса COVID-19, сообщает агентство Bloomberg. Компании привлекли на международном рынке в этом году $2,6 трлн в виде размещения бондов. В том числе... читать дальше
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26 февраля 2020 года 15:43
Банк России скорректировал тарифы по обязательному страхованию ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП), указание вступает в силу 8 марта, сообщает регулятор. "Минюст России зарегистрировал указание Банка России, устанавливающее новые предельные тарифы по... читать дальше
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26 февраля 2020 года 15:34
Европейская комиссия обсудила в среду ситуацию с коронавирусом Covid-19 и выразила сочувствие всем, кого затронула эта эпидемия, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе зампред ЕК Валдис Домбровскис.
"Мы говорили о нынешней ситуации и о числе случаев (заражения),... читать дальше
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26 февраля 2020 года 15:30
В четверг, 27 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $9,63 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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26 февраля 2020 года 15:30
В четверг, 27 февраля, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 70800,66 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
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26 февраля 2020 года 15:30
В четверг, 27 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 1438,13 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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26 февраля 2020 года 15:25
Госдума и правительство обсуждают возможность компенсации убытков российским туроператорам в связи с эпидемией коронавируса, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорт, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов журналистам в Туле в... читать дальше
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26 февраля 2020 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7467 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,3109 руб.
Минимальный курс евро составил 71,0775 руб., максимальный -... читать дальше
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26 февраля 2020 года 15:08
ЦБ РФ с 27 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3471,31 (+15,01) руб./грамм; на серебро - 38,61 (-0,58) руб./грамм; на платину - 1963,2 (-55,19) руб./грамм; на палладий - 5727,41 (+141,88) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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26 февраля 2020 года 14:55
Малый и средний бизнес (МСБ) в России пока не отмечает существенных изменений в части количества проверок контрольно-надзорных органов, сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
"Существенного роста (проверок) нет, но и... читать дальше
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26 февраля 2020 года 14:50
Международный инвестиционный банк (МИБ) установил ставку 7-го купона облигаций серии БО-001P-01 в размере 0,01% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Эмитент разместил выпуск 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей в июне 2017 года. По бондам... читать дальше
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26 февраля 2020 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,29 пункта (0,576%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2985,39 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3005,77 (+0,1%) пункта,... читать дальше
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26 февраля 2020 года 14:43
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев призвал своих подчиненных не вмешиваться в деятельность коммерческих структур и не участвовать в корпоративных спорах.
"Категорически неприемлемо наше вмешательство в какие-либо гражданско-правовые споры между коммерческими... читать дальше
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26 февраля 2020 года 14:35
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил сегодня, что несвоевременное и неполное предоставление Центробанком министерству внутренних дел РФ информации о преступлениях в банковской сфере препятствует их эффективному расследованию.
"Усилен контроль за ситуацией... читать дальше
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