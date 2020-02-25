Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,2888 руб.

25 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1524 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2888 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,22 руб., максимальный - 9,3239 руб. Было заключено 205 сделок. Объем торгов составил 626,21 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,32 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.