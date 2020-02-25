Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,1672 руб.

25 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8370 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,1672 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,66 руб., максимальный - 65,5975 руб. Было заключено 17095 сделок. Объем торгов составил 60732,04 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,28 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.