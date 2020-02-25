Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,5642 руб.

25 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 11062 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,5642 руб.

Минимальный курс евро составил 70,08 руб., максимальный - 71,1225 руб. Было заключено 7349 сделок. Объем торгов составил 33435,15 млн руб., что на 85% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,8525 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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