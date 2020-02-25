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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 февраля
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25 февраля 2020 года 15:02

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 февраля

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25 февраля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 26 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3456,3 (+78,92) руб./грамм; на серебро - 39,19 (+1,18) руб./грамм; на платину - 2018,39 (-13,78) руб./грамм; на палладий - 5585,53 (-25,17) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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