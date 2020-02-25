Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 февраля

25 февраля. FINMARKET.RU -РФ с 26 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3456,3 (+78,92) руб./грамм; на серебро - 39,19 (+1,18) руб./грамм; на платину - 2018,39 (-13,78) руб./грамм; на палладий - 5585,53 (-25,17) руб./грамм.

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 103,35 пункта (3,327%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3002,68 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По... К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 49264,445 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1004,857 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8646 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,2135 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1524 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2888 руб. Минимальный курс юаня составил 9,22 руб., максимальный - 9,3239... Минимальный курс юаня составил 9,22 руб., максимальный - 9,3239... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 11831 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,7759 руб. Минимальный курс евро составил 70,165 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,165 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ во вторник завершил торг обвалом индексов МосБиржи и РТС из-за массированных распродаж на фоне отката мировых площадок из-за усиления опасений негативного влияния коронавируса из Китая на мировую экономику. Во вторник упали фондовые индексы в Азии... Во вторник упали фондовые индексы в Азии... читать дальше

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Более 2 тыс. домов в России в настоящее время признаны проблемными, по ним открыто конкурсное производство, заявил глава Минстроя РФ Владимир Якушев. "В категории, где мы на 100% имеем обманутых дольщиков, где открыто конкурсное производство и введена иная процедура... "В категории, где мы на 100% имеем обманутых дольщиков, где открыто конкурсное производство и введена иная процедура... читать дальше

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Правительство РФ поддерживает идею о снижении срока, в течение которого ИП-банкроту запрещено вновь заниматься бизнесом 25 февраля. FINMARKET.RU - Правительство РФ готово поддержать законопроект о снижении с 5 до 3 лет срока, в течение которого индивидуальному... 25 февраля. FINMARKET.RU - Правительство РФ готово поддержать законопроект о снижении с 5 до 3 лет срока, в течение которого индивидуальному... читать дальше

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Малые застройщики, работающие в регионах РФ, должны получить специальный банковский продукт для перехода на проектное финансирование с привлечением счетов эскроу, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Переход на новые механизмы не может пройти абсолютно... "Переход на новые механизмы не может пройти абсолютно... читать дальше

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Банк "Зенит" установил ставку 1-го купона 2-летних облигации серии БО-001Р-06 на уровне 6,65% годовых, ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-07 - на уровне 6,75% годовых, говорится в сообщениях банка. Купоны у обоих выпусков полугодовые. Ставки 2-го и... Купоны у обоих выпусков полугодовые. Ставки 2-го и... читать дальше

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АФК "Система" планирует 27 февраля провести сбор заявок на вторичное размещение облигаций серии 001P-05 объемом до 5 млрд рублей по цене не ниже 100% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Дата погашения выпуска - 13 ноября 2026 года. Следующая... Дата погашения выпуска - 13 ноября 2026 года. Следующая... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в феврале увеличился до 130,7 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В январе, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 130,4 пункта, а не 131,6 пункта, как... В январе, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 130,4 пункта, а не 131,6 пункта, как... читать дальше

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Целевые показатели национального проекта "Жилье и городская среда" по вводу жилья в России меняться не будут. "Мы очень долго дискутировали, пытались найти резервы, как можно сегодня в рамках показателей каким-то образом их откорректировать. Большая дискуссия была,... "Мы очень долго дискутировали, пытались найти резервы, как можно сегодня в рамках показателей каким-то образом их откорректировать. Большая дискуссия была,... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут во вторник, восстанавливаюсь после падения более чем на 3,3% накануне. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:56 мск во вторник поднялся на 48,35 пункта (0,17%) и составил 28009,15 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:56 мск во вторник поднялся на 48,35 пункта (0,17%) и составил 28009,15 пункта. Standard... Standard... читать дальше

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Физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, а также некоторые категории военных смогут получить вычет по земельному налогу, так же как они сейчас получают вычет по налогу на имущество, следует из законопроекта, внесенного в... читать дальше

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Стратегия развития ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), утвержденная советом директоров общества 31 декабря, предусматривает инвестиционную программу до 2029 года в объеме 108,4 млрд руб., следует из информации, представленной основным акционером общества -... читать дальше

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