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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2612,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2310,23 млрд руб.
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25 февраля 2020 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2612,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2310,23 млрд руб.
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25 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 февраля составили по Российской Федерации 2612,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2429,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2611,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2436 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 февраля составили 2310,23 млрд руб. против 2296,78726 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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.25 февраля 2020 года 10:20
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.25 февраля 2020 года 09:47
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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 февраля составили по Российской Федерации 2612,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2429,6 млрд руб. На... читать дальше
.25 февраля 2020 года 09:21
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