25 февраля 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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25 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение ВВП Германии
|IV квартал 2019
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Февраль 2020
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Декабрь 2019
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Февраль 2020
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25 февраля 2020 года 10:37
В этом году Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста ВВП Китая на 5,6%, что на 0,4 процентного пункта ниже сделанного в январе прогноза.
Эпидемия коронавируса COVID-19 замедлит рост мирового ВВП на 0,1 п.п., сообщила директор-распорядитель фонда Кристалина... читать дальше
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25 февраля 2020 года 10:34
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 139,1 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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25 февраля 2020 года 10:29
Выручка "Вкусвилл" в 2019 году составила $1,3 млрд, сообщается в презентации ритейлера.
На публикацию финансовых данных компании, которая ранее их не раскрывала, обратили внимание "Ведомости".
Выручка ритейлера в прошлом году выросла в 1,5 раза, отмечает... читать дальше
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25 февраля 2020 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3829 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,7318... читать дальше
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25 февраля 2020 года 10:20
Доллар и евро дорожают в начале торгов на "Московской бирже". Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне возросших опасений ускорения распространения коронавируса за пределы Китая.
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов... читать дальше
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25 февраля 2020 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 37,81 пункта (1,217%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3068,22 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 32,2 пункта (2,112%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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25 февраля 2020 года 10:19
Банк России 26 февраля проведет аукцион по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) №4-29-22BR1-9 на 107,160 млрд рублей, а также выпуска КОБР №4-30-22BR1-9 объемом 247,696 млрд рублей, говорится в материалах на сайте регулятора.
Оба выпуска будут... читать дальше
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25 февраля 2020 года 10:12
ПАО "Ленэнерго" в 2019 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 12,7 млрд рублей, что на 22,3% больше, чем в 2018 году. Как говорится в сообщении компании, показатель увеличился за счет роста выручки от оказания услуг по передаче электроэнергии.
Выручка выросла на... читать дальше
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25 февраля 2020 года 10:04
Сегодняшние торги российский рынок акций начал падением индикаторов на фоне общемирового обвала в начале недели из-за опасений сильного влияния на мировую экономику эпидемии коронавируса Covid-19.
Вчера фондовая Европа закрылась в минусе, Stoxx Europe 600 упал на... читать дальше
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25 февраля 2020 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,7/65,74 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 30 коп., Cредний курс продажи...
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25 февраля 2020 года 09:56
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило кредитный рейтинг Латвии с уровня "A" до "A+". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства.
S&P отмечает, что Латвия продемонстрировала свою способность реализовать... читать дальше
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25 февраля 2020 года 09:47
Курс доллара США стабилен к евро, слабо растет к иене и дешевеет к фунту. Долларовые индексы показывают незначительное снижение.
Распространение коронавируса Covid-19 за пределами Китая вызывает сильную обеспокоенность инвесторов, что последствия для глобальной... читать дальше
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25 февраля 2020 года 09:34
5 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-369 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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25 февраля 2020 года 09:34
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются во вторник на растущих опасениях в связи с распространением коронавируса Covid-19. В Китае за истекшие сутки зарегистрирован 71 случай летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса... читать дальше
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25 февраля 2020 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 февраля составили по Российской Федерации 2612,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2429,6 млрд руб.
На... читать дальше
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25 февраля 2020 года 09:21
Чистая прибыль ОАО "МРСК Урала" по РСБУ в 2019 году увеличилась в 2,7 раза - до 2,155 млрд рублей по сравнению с 797,5 млн рублей в 2018 году, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Выручка за этот период увеличилась на 4,9% и достигла 94,04 млрд рублей.
В... читать дальше
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