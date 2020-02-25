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В этом году Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста ВВП Китая на 5,6%, что на 0,4 процентного пункта ниже сделанного в январе прогноза. Эпидемия коронавируса COVID-19 замедлит рост мирового ВВП на 0,1 п.п., сообщила директор-распорядитель фонда Кристалина... Эпидемия коронавируса COVID-19 замедлит рост мирового ВВП на 0,1 п.п., сообщила директор-распорядитель фонда Кристалина... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 139,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Выручка "Вкусвилл" в 2019 году составила $1,3 млрд, сообщается в презентации ритейлера. На публикацию финансовых данных компании, которая ранее их не раскрывала, обратили внимание "Ведомости". На публикацию финансовых данных компании, которая ранее их не раскрывала, обратили внимание "Ведомости". Выручка ритейлера в прошлом году выросла в 1,5 раза, отмечает... Выручка ритейлера в прошлом году выросла в 1,5 раза, отмечает... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3829 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,7318... читать дальше

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Доллар и евро дорожают в начале торгов на "Московской бирже". Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне возросших опасений ускорения распространения коронавируса за пределы Китая. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов... В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 37,81 пункта (1,217%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3068,22 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 32,2 пункта (2,112%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 32,2 пункта (2,112%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Банк России 26 февраля проведет аукцион по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) №4-29-22BR1-9 на 107,160 млрд рублей, а также выпуска КОБР №4-30-22BR1-9 объемом 247,696 млрд рублей, говорится в материалах на сайте регулятора. Оба выпуска будут... Оба выпуска будут... читать дальше

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ПАО "Ленэнерго" в 2019 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 12,7 млрд рублей, что на 22,3% больше, чем в 2018 году. Как говорится в сообщении компании, показатель увеличился за счет роста выручки от оказания услуг по передаче электроэнергии. Выручка выросла на... Выручка выросла на... читать дальше

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Сегодняшние торги российский рынок акций начал падением индикаторов на фоне общемирового обвала в начале недели из-за опасений сильного влияния на мировую экономику эпидемии коронавируса Covid-19. Вчера фондовая Европа закрылась в минусе, Stoxx Europe 600 упал на... Вчера фондовая Европа закрылась в минусе, Stoxx Europe 600 упал на... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,7/65,74 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 30 коп., Cредний курс продажи...

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило кредитный рейтинг Латвии с уровня "A" до "A+". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. S&P отмечает, что Латвия продемонстрировала свою способность реализовать... S&P отмечает, что Латвия продемонстрировала свою способность реализовать... читать дальше

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Курс доллара США стабилен к евро, слабо растет к иене и дешевеет к фунту. Долларовые индексы показывают незначительное снижение. Распространение коронавируса Covid-19 за пределами Китая вызывает сильную обеспокоенность инвесторов, что последствия для глобальной... Распространение коронавируса Covid-19 за пределами Китая вызывает сильную обеспокоенность инвесторов, что последствия для глобальной... читать дальше

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5 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-369 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются во вторник на растущих опасениях в связи с распространением коронавируса Covid-19. В Китае за истекшие сутки зарегистрирован 71 случай летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 февраля составили по Российской Федерации 2612,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2429,6 млрд руб. На... На... читать дальше

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Чистая прибыль ОАО "МРСК Урала" по РСБУ в 2019 году увеличилась в 2,7 раза - до 2,155 млрд рублей по сравнению с 797,5 млн рублей в 2018 году, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Выручка за этот период увеличилась на 4,9% и достигла 94,04 млрд рублей. В... В... читать дальше

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