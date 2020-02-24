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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 февраля в размере 64,3008 руб., курс евро - 69,4191 руб.
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24 февраля 2020 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 февраля в размере 64,3008 руб., курс евро - 69,4191 руб.
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24 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 64,3008 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 55,95 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 69,4191 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,86 коп.
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24 февраля 2020 года 14:17
Saudi Aramco получила разрешение на разработку крупнейшего в Саудовской Аравии газового месторождения
Saudi Aramco получила разрешение на разработку крупнейшего в Саудовской Аравии нетрадиционного газового месторождения - Джафура, сообщает пресс-служба компании. Ресурсы газа на месторождении оцениваются в 200 трлн куб.футов (около 56,6 млрд куб.м). Он будет... читать дальше
.24 февраля 2020 года 13:32
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Таджикистана по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B". Прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе... читать дальше
.24 февраля 2020 года 12:47
С 1 марта беспроводной интернет в московских автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях будет временно недоступен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс". "Сегодня услуга не удовлетворяет требованиям пользователей, ее действие будет приостановлено.... читать дальше
.24 февраля 2020 года 11:52
В КНР разработана вакцина, предварительно показавшая эффективность против коронавируса, сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. "В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки", - сказал он на... читать дальше
.24 февраля 2020 года 11:03
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Казахстана в национальной и иностранной валютах на уровне "BBB". Как сообщило агентство, прогноз по рейтингам остается "стабильным". Кроме того, Fitch подтвердило... читать дальше
.24 февраля 2020 года 10:19
Российско-китайское сотрудничество по созданию системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), прежде всего, касается контроля космического пространства, сообщил генеральный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев. "Конечно, по целому ряду направлений мы ведем... читать дальше
.24 февраля 2020 года 09:45
ПАО "КАМАЗ" ставит задачу передать клиентам до 5 тыс. грузовиков нового поколения К5 в 2020 году при общем годовом плане продаж в 35,709 тыс. машин, следует из сообщения в корпоративной газете автопроизводителя. Соответствующие задачи на совещании по итогам 2019 г. обозначил... читать дальше
.24 февраля 2020 года 09:03
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 64,3008 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 55,95 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 69,4191 руб. По сравнению с...
.22 февраля 2020 года 17:47
Активы 5 крупнейших банков за январь 2020 года снизились на 0,4% и по состоянию на 1 февраля составили 58,028 трлн руб. Такие данные приводятся в экспресс-выпуске обзора банковского сектора РФ, подготовленном ЦБ РФ. Доля 5 крупнейших банков в совокупных банковских активах страны... читать дальше
.22 февраля 2020 года 16:39
Россия в текущем сельхозгоду (по сахару - начинается в августе) к 9 февраля экспортировала 550,5 тыс. тонн сахара, что в 5,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе. Основные поставки шли из... читать дальше
.22 февраля 2020 года 15:51
Объем кредитов нефинансовым организациям за январь 2020 года вырос на 0,2% после снижения на 0,8% в декабре и составил на 1 февраля 2020 года 33,840 трлн руб., следует из данных опубликованных на сайте ЦБ РФ. В январе 2019 года показатель снизился на 0,6%. Просроченная... читать дальше
.22 февраля 2020 года 15:07
Власти Москвы пообещали до апреля начать ремонт в 50 поликлиниках, который запланирован по большой городской программе по ремонту поликлиник, стартовавшей две недели назад. "По решению мэра, мы в этом году заходим в первые 50 поликлиник до апреля", - сообщил глава комплекса... читать дальше
.22 февраля 2020 года 14:39
ЦБ РФ опубликовал данные об объемах предоставленных банками кредитов физическим лицам на 1 февраля 2020 года. За январь 2020 года объем кредитов, выданных российскими банками физлицам, увеличился на 0,8% после роста на 1% в декабре и составил на 1 февраля 17 трлн 749,2 млрд руб.... читать дальше
.22 февраля 2020 года 13:47
Розничные продажи в Канаде в декабре 2019 года не изменились относительно предыдущего месяца, когда был зафиксирован рост показателя на 1,1%, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Аналитики ожидали роста продаж на 0,1%. Объем продаж в декабре составил 51,648... читать дальше
.22 февраля 2020 года 12:56
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что работа по семилетнему бюджету ЕС должна быть продолжена до конца текущего года. "Мы должны продолжить работу и работать непрерывно, потому что предстоит пройти еще большой путь, чтобы достигнуть согласия", -... читать дальше
.22 февраля 2020 года 11:25
Китай, один из крупнейших мировых экспортеров фосфорсодержащих удобрений, из-за коронавируса может сократить их производство на 1,5-2 млн тонн, полагает генеральный директор "ФосАгро" Андрей Гурьев. "В феврале поставки фосфорсодержащих удобрений из Китая уже упали... читать дальше
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