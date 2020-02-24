ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 февраля в размере 64,3008 руб., курс евро - 69,4191 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 69,4191 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,86 коп.

24 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 64,3008 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 55,95 коп.

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Saudi Aramco получила разрешение на разработку крупнейшего в Саудовской Аравии нетрадиционного газового месторождения - Джафура, сообщает пресс-служба компании. Ресурсы газа на месторождении оцениваются в 200 трлн куб.футов (около 56,6 млрд куб.м). Он будет... Ресурсы газа на месторождении оцениваются в 200 трлн куб.футов (около 56,6 млрд куб.м). Он будет... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Таджикистана по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B". Прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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С 1 марта беспроводной интернет в московских автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях будет временно недоступен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс". "Сегодня услуга не удовлетворяет требованиям пользователей, ее действие будет приостановлено.... читать дальше

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В КНР разработана вакцина, предварительно показавшая эффективность против коронавируса, сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. "В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки", - сказал он на... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Казахстана в национальной и иностранной валютах на уровне "BBB". Как сообщило агентство, прогноз по рейтингам остается "стабильным". Кроме того, Fitch подтвердило... Кроме того, Fitch подтвердило... читать дальше

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Российско-китайское сотрудничество по созданию системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), прежде всего, касается контроля космического пространства, сообщил генеральный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев. "Конечно, по целому ряду направлений мы ведем... читать дальше

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ПАО "КАМАЗ" ставит задачу передать клиентам до 5 тыс. грузовиков нового поколения К5 в 2020 году при общем годовом плане продаж в 35,709 тыс. машин, следует из сообщения в корпоративной газете автопроизводителя. Соответствующие задачи на совещании по итогам 2019 г. обозначил... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 64,3008 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 55,95 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 69,4191 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 69,4191 руб. По сравнению с...

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Активы 5 крупнейших банков за январь 2020 года снизились на 0,4% и по состоянию на 1 февраля составили 58,028 трлн руб. Такие данные приводятся в экспресс-выпуске обзора банковского сектора РФ, подготовленном ЦБ РФ. Доля 5 крупнейших банков в совокупных банковских активах страны... читать дальше

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Россия в текущем сельхозгоду (по сахару - начинается в августе) к 9 февраля экспортировала 550,5 тыс. тонн сахара, что в 5,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе. Основные поставки шли из... Основные поставки шли из... читать дальше

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Объем кредитов нефинансовым организациям за январь 2020 года вырос на 0,2% после снижения на 0,8% в декабре и составил на 1 февраля 2020 года 33,840 трлн руб., следует из данных опубликованных на сайте ЦБ РФ. В январе 2019 года показатель снизился на 0,6%. Просроченная... Просроченная... читать дальше

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Власти Москвы пообещали до апреля начать ремонт в 50 поликлиниках, который запланирован по большой городской программе по ремонту поликлиник, стартовавшей две недели назад. "По решению мэра, мы в этом году заходим в первые 50 поликлиник до апреля", - сообщил глава комплекса... читать дальше

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ЦБ РФ опубликовал данные об объемах предоставленных банками кредитов физическим лицам на 1 февраля 2020 года. За январь 2020 года объем кредитов, выданных российскими банками физлицам, увеличился на 0,8% после роста на 1% в декабре и составил на 1 февраля 17 трлн 749,2 млрд руб.... читать дальше

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Розничные продажи в Канаде в декабре 2019 года не изменились относительно предыдущего месяца, когда был зафиксирован рост показателя на 1,1%, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Аналитики ожидали роста продаж на 0,1%. Объем продаж в декабре составил 51,648... читать дальше

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что работа по семилетнему бюджету ЕС должна быть продолжена до конца текущего года. "Мы должны продолжить работу и работать непрерывно, потому что предстоит пройти еще большой путь, чтобы достигнуть согласия", -... читать дальше

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Китай, один из крупнейших мировых экспортеров фосфорсодержащих удобрений, из-за коронавируса может сократить их производство на 1,5-2 млн тонн, полагает генеральный директор "ФосАгро" Андрей Гурьев. "В феврале поставки фосфорсодержащих удобрений из Китая уже упали... "В феврале поставки фосфорсодержащих удобрений из Китая уже упали... читать дальше

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