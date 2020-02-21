Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 19,07 пункта (0,61%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3106,03 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

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АО "Тринфико Холдингс" приобрело по оферте 202 тыс. облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, компания выкупила 20,2% выпуска. Объем выпуска составляет 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, компания выкупила 20,2% выпуска. Агент по... Агент по... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 50269,302 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 343,651 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4992 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3763 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6680 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,6026 руб. Минимальный курс евро составил 69,22 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,22 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 645 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1365 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1061 руб., максимальный - 9,16... Минимальный курс юаня составил 9,1061 руб., максимальный - 9,16... читать дальше

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Заявления о том, что Россия якобы пытается помочь президенту США Дональду Трампу переизбираться на этот пост в 2020 году, являются очередной дезинформационной кампанией Демократической партии, заявил в пятницу Трамп. "Еще одна кампания по дезинформации запущена... "Еще одна кампания по дезинформации запущена... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в пятницу снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6-0,7% на фоне негативной динамики на внешних площадках. В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,1%,... В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,1%,... читать дальше

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Падение цен на нефть эталонных марок сократилось в ходе торгов в пятницу. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:22 мск составляет $58,37 за баррель, что на $0,94 (1,58%) ниже цены закрытия предыдущей сессии. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:22 мск составляет $58,37 за баррель, что на $0,94 (1,58%) ниже цены закрытия предыдущей сессии. Фьючерс... Фьючерс... читать дальше

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Саудовская Аравия может отказаться от сотрудничества с Россией в плане координирования объемов добычи нефти, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По данным источников, Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), на... По данным источников, Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), на... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в январе сократились на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,46 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. Аналитики в среднем прогнозировали большее сокращение... Аналитики в среднем прогнозировали большее сокращение... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в пятницу после заявлений ряда американских компаний о том, что распространение коронавируса Covid-19 скажется на их показателях в первом квартале 2020 года. В частности, Procter & Gamble Co. и Coca-Cola Co. предупредили, что их... В частности, Procter & Gamble Co. и Coca-Cola Co. предупредили, что их... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций АО "Загорский трубный завод" (ЗТЗ) серии 001Р объемом до 50 млрд рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер 4-67783-H-001P-02E . Программе присвоен идентификационный номер 4-67783-H-001P-02E . Облигации в рамках... Облигации в рамках... читать дальше

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Распространение коронавируса Covid-19 является "большой головной болью" для Европейского центрального банка (ЕЦБ) и "определенно" несет в себе понижательные риски для его экономических прогнозов до тех пор, пока эпидемия не взята под контроль, заявил главный экономист ЕЦБ Филип... читать дальше

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Североамериканские нефте- и газодобывающие компании имеют высокий уровень задолженности со сроком погашения в ближайшие пять лет, сообщило международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service, которое предупреждает о высоком риске дефолта в отрасли. Согласно... Согласно... читать дальше

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бербанк России разместил 84,3% выпуска облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-210R номинальным объемом 2 млрд рублей на 1,68 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Облигации гасятся в феврале 2025 года. Облигации гасятся в феврале 2025 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона... По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона... читать дальше

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