Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,3278 руб.

21 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5611 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3278 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64 руб., максимальный - 64,54 руб. Было заключено 13525 сделок. Объем торгов составил 57564,71 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,4525 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.