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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 125,8 млрд руб.
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21 февраля 2020 года 10:39

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 125,8 млрд руб.

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21 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 125,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 133,7 млрд руб.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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21 февраля 2020 года 16:56
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Дата

Эмитент

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Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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21 февраля 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 22 по 28 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций
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Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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21 февраля 2020 года 16:30
В течение ближайшей недели с 22 по 28 февраля ожидаются погашения по 34 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 22 по 28 февраля ожидаются погашения по 34 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

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21 февраля 2020 года 16:30
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Основные поставки шли из...    читать дальше
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21 февраля 2020 года 16:28
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Таким образом, банк...    читать дальше
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Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-00406-R-001P.

Сбор...    читать дальше
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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,87 пункта (0,028%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3125,97 пункта. Максимальное...    читать дальше
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21 февраля 2020 года 16:08
В 2019 г. среди стран БРИКС минимальная инфляция зафиксирована в России - Росстат
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21 февраля 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 63,68/65,03 руб.
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21 февраля 2020 года 16:01
Безработица в 8 регионах превышает 10% - Росстат
В России в ноябре 2019 года - январе 2020 года самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечен в Центральном федеральном округе (2,9%), самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном округе (11,3%). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы...    читать дальше
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