Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 125,8 млрд руб.

21 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 125,8 млрд руб.

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В течение ближайшей недели с 24.02 по 01.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Департамент регистрации и ликвидации компаний Кипра выдал "Ленте" свидетельство о временной регистрации, говорится в сообщении ритейлера. "Лента" сможет получить документ о постоянной регистрации после того, как получит сертификат о прекращении деятельности в Регистраторе по... читать дальше

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В понедельник, 24 февраля, в России, Японии нерабочий день, поскольку праздник День защитника Отечества приходится на выходной. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Американские Procter & Gamble Co. (P&G) и Coca-Cola Co. предупредили, что последствия коронавируса Covid-19 негативно скажутся на их показателях в первом квартале 2020 года. Обе компании, однако, не намерены менять годовые прогнозы. Обе компании, однако, не намерены менять годовые прогнозы. Так, в P&G видят проблемы... Так, в P&G видят проблемы... читать дальше

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ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" ("ГТЛК") установило ставку 1-го купона 8-летних бондов серии 001P-16 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,95% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел в пятницу, 21 февраля, с 11:00 МСК до 15:00... Сбор заявок прошел в пятницу, 21 февраля, с 11:00 МСК до 15:00... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 22 по 28 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 106 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 22 по 28 февраля ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 22 по 28 февраля ожидаются погашения по 34 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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Россия в текущем сельхозгоду (по сахару - начинается в августе) к 9 февраля экспортировала 550,5 тыс. тонн сахара, что в 5,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе. Основные поставки шли из... Основные поставки шли из... читать дальше

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1 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 21 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-367 на 24 млрд 581,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Чистая прибыль американской Deere & Co., крупнейшего в мире производителя сельхозоборудования, выросла в первом квартале текущего финансового года, выручка сократилась, но оба показателя превзошли ожидания аналитиков. Как сообщается в пресс-релизе Deere, ее чистая... Как сообщается в пресс-релизе Deere, ее чистая... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 2-летние облигации ООО "Рольф" серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-00406-R-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-00406-R-001P. Сбор... Сбор... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,87 пункта (0,028%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3125,97 пункта. Максимальное... читать дальше

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Минимальная инфляция в 2019 году среди стран БРИКС наблюдалась в России - 3%, говорится в докладе Росстата о сравнительных экономических показателях в РФ и зарубежных странах в 2019 году. В ЮАР инфляция за прошлый год составила 4%, в Бразилии- 4,3%, в Китае - 4,5%, в... В ЮАР инфляция за прошлый год составила 4%, в Бразилии- 4,3%, в Китае - 4,5%, в... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,68/65,03 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 47 коп., Cредний курс продажи...

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В России в ноябре 2019 года - январе 2020 года самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечен в Центральном федеральном округе (2,9%), самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном округе (11,3%). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы... читать дальше

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