Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2611,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2296,79 млрд руб.

21 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 февраля составили по Российской Федерации 2611,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2436 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2538,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2359,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 февраля составили 2296,79 млрд руб. против 2303,75154 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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