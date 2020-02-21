ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 68,7705 руб.

21 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 21 февраля, составляет 68,7705 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,18 коп.

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3576 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,2347... читать дальше

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Доллар и евро дорожают в начале торгов на "Московской бирже". Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 64,2347 руб.... В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 64,2347 руб.... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 18,47 пункта (0,591%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3106,63 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 11,18 пункта (0,728%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 11,18 пункта (0,728%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Заместитель председателя ФРС США Ричард Кларида в интервью CNBC заявил, что американская экономика находится в хорошем состоянии, однако Федеральная резервная система (ФРС) США внимательно следит за ситуацией с коронавирусом, чтобы оценить ее последствия. "Среди... "Среди... читать дальше

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Рынок акций РФ в начал торги снижением вслед за мировыми площадками и нефтью из-за усиления опасений негативного влияния короновируса из Китая на мировую экономику; также поводом для фиксации прибыли игроками после двухдневного роста выступает приближение длительных выходных в... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,32/64,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 12 коп., Cредний курс продажи...

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Цена золота в четверг выросла по итогам шестой сессии подряд и завершила день на максимальной отметке за семь лет из-за того, что инвесторы боятся негативных последствий распространения коронавируса нового типа для мировой экономики, сообщает MarketWatch. "Опасения, связанные с... читать дальше

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Объем банковских вкладов физлиц в номинальном выражении в январе 2020 года снизился на 1,2%, до 30,174 трлн рублей, сообщается в материалах на сайте ЦБ РФ. С исключением валютной переоценки объем вкладов без учета банков с отозванной лицензией за месяц сократился на... читать дальше

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1 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-368 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Курс доллара США снижается в пятницу после существенного повышения в последние дни. Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,06% по сравнению с предыдущим днем. В четверг он вырос по итогам третьей... Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,06% по сравнению с предыдущим днем. В четверг он вырос по итогам третьей... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 февраля составили по Российской Федерации 2611,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2436 млрд руб. На... На... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах в пятницу вслед за рынком акций США из-за усиления опасений инвесторов относительно распространения коронавируса за пределами Китая на фоне роста числа заразившихся в Южной Корее. В... В... читать дальше

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Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Центробанком страны) в январе ускорился до 0,8% в годовом выражении по сравнению с 0,7% в предыдущий месяц, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций... читать дальше

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Корпоративный кредитный портфель в январе 2020 года сократился на 0,9% против роста на 0,8% в декабре 2019 года, рост розничного портфеля замедлился до 0,8% по сравнению с увеличением на 1% в декабре, следует из обзора ЦБ РФ. Регулятор отмечает, что сокращение... Регулятор отмечает, что сокращение... читать дальше

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Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне возобновившихся опасений по поводу последствий распространения коронавируса, несмотря на принимаемые Китаем меры, нацеленные на их ограничения. Китай и другие азиатские страны - от Южной Кореи до Сингапура - начали... Китай и другие азиатские страны - от Южной Кореи до Сингапура - начали... читать дальше

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Фондовая Америка завершила торги в минусе из-за неопределенности, связанной с влиянием короновируса нового типа на мировую экономику. Кроме того, снижение может быть обусловлено корректировкой рынка после того, как днем ранее Standard & Poor's 500 и Nasdaq обновили исторические... читать дальше

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