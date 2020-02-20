Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,8067 руб.

20 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 741 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,8067 руб.

Минимальный курс евро составил 68,6675 руб., максимальный - 68,95 руб. Было заключено 4666 сделок. Объем торгов составил 17883,49 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,83 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.