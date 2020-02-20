ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 63,6873 руб.

20 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 февраля, составляет 63,6873 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,25 коп.

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Нефтяные цены перешли к снижению в ходе торгов в преддверии публикации данных министерства энергетики США об изменении запасов нефти на прошлой неделе. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:126 мск составила $59,00 за... Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:126 мск составила $59,00 за... читать дальше

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Wintershall Noordzee B.V. (СП Wintershall Dea и Gazprom EP International) начали добычу газа на месторождении Sillimanite, расположенном на шельфе Великобритании и Нидерландов, сообщила Wintershall Dea. Месторождение "Силлиманит" было открыто в южной части Северного... Месторождение "Силлиманит" было открыто в южной части Северного... читать дальше

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Чистая прибыль швейцарской перестраховочной компании Swiss Re, одна из крупнейших в отрасли, составила $727 млн по сравнению с $421 млн в предыдущем году. Между тем показатель не оправдал ожиданий аналитиков, опрошенных FactSet, которые в среднем ожидали прибыль на уровне $1,25... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показали единой динамики по итогам сегодняшних торгов после решения китайского ЦБ о ставке. Трейдеры продолжали следить за новостями о масштабах распространения коронавируса. Народный банк Китая (НБК) в четверг... Народный банк Китая (НБК) в четверг... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Nissan Motor до "Baa1" с "A3", отметив, в частности, слабые показатели рентабельности операций японского автопроизводителя. Прогноз рейтинга оставлен "негативным". "Понижение рейтинга... "Понижение рейтинга... читать дальше

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В Турции разработана дисконтная программа для туристов, в рамках которой можно получить скидки в магазинах, ресторанах, отелях, на транспорте, сообщает газета Daily Sabah. "Disconti Tourist Sale Card сроком действия 14 дней доступна как в виде физической карты, так и... "Disconti Tourist Sale Card сроком действия 14 дней доступна как в виде физической карты, так и... читать дальше

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ЦБ РФ рассчитывает, что все банки с универсальной лицензией подключатся к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября 2020 года в соответствии с законом, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина журналистам в кулуарах XII Уральского форума... читать дальше

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Чистая прибыль китайской Lenovo Group Ltd., крупнейший в мире производитель персональных компьютеров, в октябре-декабре составила $258 млн по сравнению с $233 млн годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали, что показатель составит $217... читать дальше

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Мировой рынок СПГ в 2019 году вырос на рекордные для отрасли 40 млн тонн, или 12,5% - до 359 млн тонн, а к 2040 году, по прогнозам, может вырасти до 700 млн тонн, отмечает Shell в своем ежегодном обзоре по рынку сжиженного природного газа. При этом в минувшем году... При этом в минувшем году... читать дальше

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Чистая прибыль по МСФО банковской группы Альфа-банка по итогам 2019 года снизилась в 1,9 раза - до $704 млн по сравнению с $1,32 млрд в 2018 году, следует из отчета группы. В банковскую группу входят ABH Financial, Альфа-банк и дочерние компании. Общий совокупный доход... Общий совокупный доход... читать дальше

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Новосибирское ООО "Дядя Дёнер", владеющее франшизой на одноименную сеть уличного общепита, установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П02 сроком обращения 3 года на уровне 13,5% годовых, говорится в сообщении компании. Купоны ежемесячные, ставка зафиксирована на... Купоны ежемесячные, ставка зафиксирована на... читать дальше

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Россия пока еще обсуждает со странами ОПЕК+ судьбу сделки по сокращению добычи нефти. "Мы находимся в контакте с нашими коллегами из других стран. Я вчера, по-моему, разговаривал с министром Саудовской Аравии, мы обсуждали текущую ситуацию на рынке, прогнозы, которые делают... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 февраля, составляет 63,7413 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,40 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 февраля, составляет 68,7705 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,18 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Экспорт швейцарских часов в январе 2020 года вырос на 9,4% в годовом выражении - до 1,786 млрд швейцарских франков ($1,76 млрд), свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности. Как сообщалось, в декабре показатель увеличился на 5,8% Экспорт наручных часов,... читать дальше

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Правительство РФ изменило минимальные рейтинговые требования, необходимые субъектам РФ и муниципальным образованиям для выхода на внутренний или внешний рынки заимствований, для этого потребуется иметь рейтинги национальных рейтинговых агентств. Постановление... Постановление... читать дальше

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