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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,6208 руб.
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19 февраля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,6208 руб.
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19 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1948 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6208 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,455 руб., максимальный - 63,9 руб. К этому времени было заключено 27982 сделки. Объем торгов составил 136454,94 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,63 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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19 февраля 2020 года 20:13
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.19 февраля 2020 года 19:51
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.19 февраля 2020 года 19:36
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.19 февраля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,6208 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1948 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,6208 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.19 февраля 2020 года 19:15
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"Московская биржа" зарегистрировала двухлетние облигации банка "Зенит" серии БО-001Р-06 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-07-03255-B-001P. Номинал одной облигации -... читать дальше
.19 февраля 2020 года 18:56
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.19 февраля 2020 года 18:39
Вспышка нового типа коронавируса ударила по спросу на энергоносители и промышленному производству в Китае, что привело к сокращению выбросов углекислого газа примерно на 100 млн метрических тонн. Этот показатель практически эквивалентен объему выбросов в Чили за год,... читать дальше
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