Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,62 руб.

19 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1522 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,62 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,45 руб., максимальный - 63,9 руб. Было заключено 8784 сделки. Объем торгов составил 29608,62 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,6475 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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