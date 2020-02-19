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19 февраля 2020 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,7326 руб.
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19 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3347 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7326 руб. Минимальный курс евро составил 68,6 руб., максимальный - 68,8675 руб. Было заключено 4059 сделок. Объем торгов составил 12385,88 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,62 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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