Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,7326 руб.

19 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3347 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7326 руб.

Минимальный курс евро составил 68,6 руб., максимальный - 68,8675 руб. Было заключено 4059 сделок. Объем торгов составил 12385,88 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,62 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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