Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 февраля

19 февраля. FINMARKET.RU -РФ с 20 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3295,6 (+39,4) руб./грамм; на серебро - 36,62 (+0,13) руб./грамм; на платину - 2084,45 (+75,21) руб./грамм; на палладий - 5704,59 (+492,87) руб./грамм.

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Вспышка нового типа коронавируса ударила по спросу на энергоносители и промышленному производству в Китае, что привело к сокращению выбросов углекислого газа примерно на 100 млн метрических тонн. Этот показатель практически эквивалентен объему выбросов в Чили за год,... Этот показатель практически эквивалентен объему выбросов в Чили за год,... читать дальше

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В прошлом году на алкогольном рынке России самыми высокими темпами росло поступление акцизов от слабого алкоголя, произведенного в стране. Согласно данным Национального союза защиты прав потребителей, в консолидированный бюджет РФ акцизов от этих напитков (крепость до 9... Согласно данным Национального союза защиты прав потребителей, в консолидированный бюджет РФ акцизов от этих напитков (крепость до 9... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов, при этом S&P 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных максимумов. Значение Dow Jones к 18:01 мск выросло на 0,2% и составляло 29291,38 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 к этому времени поднялся на 0,43% - до... Значение Dow Jones к 18:01 мск выросло на 0,2% и составляло 29291,38 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 к этому времени поднялся на 0,43% - до... читать дальше

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Минфин согласился с оценкой Минтранса суммы убытков российских авиаперевозчиков от прекращения полетов в Китай в связи с коронавирусом, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих, отметив, что решение о сроках выплат пока не принято. "Минфин согласился с... "Минфин согласился с... читать дальше

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Европейская комиссия (ЕК) объявила в среду о своих "идеях и мерах" по цифровому переходному периоду на благо всего общества, обусловленному такими принципами, как открытость, справедливость, разнообразие, демократия и доверие. "Мы желаем, чтобы каждый гражданин, каждый... "Мы желаем, чтобы каждый гражданин, каждый... читать дальше

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ООО "Ломбард "Мастер" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П07 объемом 100 млн рублей в размере 14% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок на выпуск прошел 19 февраля с 16:00 МСК... Сбор заявок на выпуск прошел 19 февраля с 16:00 МСК... читать дальше

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ООО "Мазда Мотор Рус" (ММР) отзывает 776 автомобилей Mazda 3, следует из сообщения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) РФ. Отзыву подлежат автомобили, проданные с 28 июня по 30 декабря 2019 г. Отзыву подлежат автомобили, проданные с 28 июня по 30 декабря 2019 г. Причинами отзыва... Причинами отзыва... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1522 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,62 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,45 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 63,45 руб.,... читать дальше

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В январе рост цен производителей в США (индекс PPI) составил 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минтруда страны. Это максимальные темпы повышения за последние 15 месяцев (с октября 2018 года). Это максимальные темпы повышения за последние 15 месяцев (с октября 2018 года). Аналитики в среднем ожидали увеличения... Аналитики в среднем ожидали увеличения... читать дальше

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Венесуэла погашает долг перед Роснефтью по графикам, сообщил в ходе телеконференции вице-президент по коммерции и логистике "Роснефти" Отабек Каримов. "Венесуэльские выплаты идут по графикам, и более детальную информацию мы не раскрываем", - сказал он. "Венесуэльские выплаты идут по графикам, и более детальную информацию мы не раскрываем", - сказал он. Как... Как... читать дальше

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В США число домов, строительство которых было начато в январе, сократилось на 3,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,567 млн в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг страны. В декабре, согласно пересмотренным данным, количество новостроек взлетело на... В декабре, согласно пересмотренным данным, количество новостроек взлетело на... читать дальше

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ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-2" приняло решение 15 марта досрочно погасить жилищные облигации с ипотечным покрытием классов "А2" и "Б" номинальным объемом 9,1 млрд рублей, говорится в сообщениях компании. Погашение состоится в дату окончания 35-го купонного периода и... Погашение состоится в дату окончания 35-го купонного периода и... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52002 с погашением 2 февраля 2028 года составила 99,4236% от номинала, что соответствует доходности 2,6% годовых, свидетельствует информация Московской биржи. Всего было продано бумаг на... Всего было продано бумаг на... читать дальше

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В январе 2020 г. товарооборот между Азербайджаном и Россией составил $167,068 млн, что на 1,43% меньше показателягодом ранее, сообщили агентству "Интерфакс" в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана. По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией... По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией... читать дальше

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Доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме задолженности Российской Федерации по суверенным еврооблигациям в четвертом квартале 2019 года снизилась до 55,0% с 56,2%, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Расчет выполнен на основе данных Минфина России о... Расчет выполнен на основе данных Минфина России о... читать дальше

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9 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-365 на 23 млрд 902,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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