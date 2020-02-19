ЦБ РФ установил курс евро с 20 февраля в размере 68,7823 руб.

19 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 20 февраля, составляет 68,7823 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 30,59 коп.

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Цены на нефть растут в среду на новостях о введении санкций США против торговой структуры "Роснефти" за операции в Венесуэле, а также в связи с ситуацией в Ливии. В ходе торгов нефтяные цены достигли максимального уровня за последние две недели, отмечает... В ходе торгов нефтяные цены достигли максимального уровня за последние две недели, отмечает... читать дальше

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В январе 2020 года товарооборот Грузии с Россией увеличился на 20,3% (год к году), до $106 млн, сообщила национальная служба статистики. Экспорт Грузии в РФ при этом снизился на 14,7% - до $33,4 млн, что составило 12,7% общего объема экспорта. Экспорт Грузии в РФ при этом снизился на 14,7% - до $33,4 млн, что составило 12,7% общего объема экспорта. Одновременно... Одновременно... читать дальше

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ЦБ РФ рекомендовал банкам не взимать повышенные комиссии при проведении ряда операций, в том числе, при переводе средств с одного счета клиента на другой его счет, в том числе в другой кредитной организации. Рекомендации, опубликованные на сайте ЦБ, подготовлены на... Рекомендации, опубликованные на сайте ЦБ, подготовлены на... читать дальше

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Большинство фондовых индексов государств Азиатско-Тихоокеанского региона выросло по итогам торгов в среду. Японские индексы завершили торги в плюсе после падения в течение семи дней. В среду министерство финансов страны опубликовало данные об экспорте в январе.... Японские индексы завершили торги в плюсе после падения в течение семи дней. В среду министерство финансов страны опубликовало данные об экспорте в январе.... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 25084 с погашением 4 октября 2023 года составила 99,395% от номинала, что соответствует доходности 5,56% годовых, свидетельствует информация Московской биржи. Всего было продано бумаг на... Всего было продано бумаг на... читать дальше

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ООО "Ломбард "Мастер" 20 февраля планирует начать размещение облигаций серии БО-П07 объемом 100 млн рублей, сообщается в условиях выпуска бумаг. Организатором выступит ИК "Септем Капитал". Организатором выступит ИК "Септем Капитал". "Московская биржа" 19 февраля зарегистрировала облигации серии БО-П07 и... "Московская биржа" 19 февраля зарегистрировала облигации серии БО-П07 и... читать дальше

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Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в бюджет РФ на 2020-2022 годы, который предусматривает выполнение поручений, перечисленных ранее в послании президента. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Ранее Минфин публиковал... Ранее Минфин публиковал... читать дальше

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Объемы строительства в еврозоне в декабре 2019 года снизились на 3,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда их подъем составлял 0,7%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). В годовом выражении объемы строительства упали на... читать дальше

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Россия в текущем сельхозгоду (с июля 2019 по июнь 2020 года) может экспортировать 42,7-43,9 млн тонн зерновых и зернобобовых против 44,44 млн тонн в прошлом сезоне, прогнозирует "Центр агроаналитики", подведомственный Минсельхозу. В частности, экспорт пшеницы может... В частности, экспорт пшеницы может... читать дальше

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Минфин верит в цель Сбербанка по прибыли на 2020 год, заявил журналистам замглавы ведомства Владимир Колычев. "У Сбербанка есть цель в стратегии - около 1 трлн рублей прибыли в 2020 году. Мы считаем, что Сбербанк сможет достичь этой цели", - сказал он. Исходя из этого... Исходя из этого... читать дальше

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Центробанк рассмотрит возможность изменения действующей сейчас процедуры компенсации банками похищенных средств клиентов, говорится в отчете ФинЦЕРТа Банка России. В 2019 году банки возместили клиентам 935 млн рублей из похищенного, это 15%, или каждый седьмой... В 2019 году банки возместили клиентам 935 млн рублей из похищенного, это 15%, или каждый седьмой... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 35,16 пункта (1,144%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3109,21 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3109,38 (+1,15%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Потребительские цены в Великобритании в январе 2020 года выросли на 1,8% в годовом выражении после роста на 1,3% в декабре, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Средний прогноз экспертов предусматривал сохранение темпов роста в 1,6%,... читать дальше

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За прошедший год в РФ доля фермеров в валовом производстве сельхозпродукции выросла до 13,6% с 12% в 2018 году, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на XXXI съезде АККОР (Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов) в среду в... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 12 февраля по 19 февраля) - 63,0389 руб. за доллар, минимальное значение - 62,405 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,63 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 68,27/69,58 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 1 коп., Cредний курс продажи упал на 30...

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