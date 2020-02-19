19 февраля 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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19 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Декабрь 2019
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Декабрь 2019
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Декабрь 2019
|12:30
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Январь 2020
|12:30
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Январь 2020
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Декабрь 2019
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Январь 2020
|16:30
|Изменение цен производителей в США
|Январь 2020
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Январь 2020
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19 февраля 2020 года 09:01
Денежно-кредитная политика в США в целом отвечает текущей ситуации, несмотря на риски, которые создает распространение коронавируса, заявил председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан. Каплан, имеющий право голоса в Федеральном комитете по операциям на... читать дальше
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19 февраля 2020 года 08:49
Нефть дорожает на новостях о введении санкций США против торговой структуры "Роснефти" за операции в Венесуэле.
Подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций (OFAC), сообщило во вторник о включении швейцарской торговая структуры... читать дальше
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19 февраля 2020 года 08:41
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились во вторник, Nasdaq Composite незначительно вырос, достигнув очередного рекорда.
Негативом для рынка стало заявление Apple о том, что распространение коронавируса отрицательно скажется на ее... читать дальше
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19 февраля 2020 года 08:34
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 20 февраля будет временно приостановлен въезд граждан Китая на территорию РФ в частных, учебных и туристических целях, а также в целях осуществления трудовой деятельности. Об этом сообщили... читать дальше
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19 февраля 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 23589,86 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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19 февраля 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50020,44 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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19 февраля 2020 года 08:25
Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в декабре 2019 года на $1,517 млрд по сравнению с ноябрем. Как показывают данные Минфина, на конец декабря России принадлежали US Treasuries на общую сумму $9,974 млрд против $11,491 млрд месяцем... читать дальше
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19 февраля 2020 года 08:12
Объявленные Минфином США санкции в отношении дочерней компании "Роснефти" - Rosneft Trading SA (RTSA) и председателя совета директоров этой компании незаконны, необоснованны и представляют собой акт правового произвола, говорится в заявлении нефтяной... читать дальше
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19 февраля 2020 года 08:07
Большинство европейских рынков акций снизились по итогам торгов во вторник на фоне усиления опасений по поводу последствий коронавируса после предупреждения американской Apple о выручке.
Apple сообщила о том, что ее выручка во втором финансовом квартале не достигнет... читать дальше
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19 февраля 2020 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 февраля, составляет 69,0882 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,81 коп.
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19 февраля 2020 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 февраля, составляет 63,7698 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,13 коп.
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19 февраля 2020 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
08:05
Объем спроса нерезидентов на американские... читать дальше
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18 февраля 2020 года 19:56
ПАО "МОЭСК" установило ставку 1-го купона 5-летних бондов серии 001Р-02 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей на уровне 6,15% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 6,24% годовых.
Сбор заявок... читать дальше
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18 февраля 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 49307,633 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 293,670 млрд руб., или на...
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18 февраля 2020 года 19:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 36,01 пункта (1,158%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3074,05 пункта.
К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... читать дальше
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18 февраля 2020 года 19:36
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ПАО "КАМАЗ" серии БО-П06 объемом 2 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-06-55010-D-001P.
Сбор заявок... читать дальше
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