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Денежно-кредитная политика в США в целом отвечает текущей ситуации, несмотря на риски, которые создает распространение коронавируса, заявил председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан. Каплан, имеющий право голоса в Федеральном комитете по операциям на... читать дальше

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Нефть дорожает на новостях о введении санкций США против торговой структуры "Роснефти" за операции в Венесуэле. Подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций (OFAC), сообщило во вторник о включении швейцарской торговая структуры... Подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций (OFAC), сообщило во вторник о включении швейцарской торговая структуры... читать дальше

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Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились во вторник, Nasdaq Composite незначительно вырос, достигнув очередного рекорда. Негативом для рынка стало заявление Apple о том, что распространение коронавируса отрицательно скажется на ее... Негативом для рынка стало заявление Apple о том, что распространение коронавируса отрицательно скажется на ее... читать дальше

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 20 февраля будет временно приостановлен въезд граждан Китая на территорию РФ в частных, учебных и туристических целях, а также в целях осуществления трудовой деятельности. Об этом сообщили... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 23589,86 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50020,44 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в декабре 2019 года на $1,517 млрд по сравнению с ноябрем. Как показывают данные Минфина, на конец декабря России принадлежали US Treasuries на общую сумму $9,974 млрд против $11,491 млрд месяцем... читать дальше

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Большинство европейских рынков акций снизились по итогам торгов во вторник на фоне усиления опасений по поводу последствий коронавируса после предупреждения американской Apple о выручке. Apple сообщила о том, что ее выручка во втором финансовом квартале не достигнет... Apple сообщила о том, что ее выручка во втором финансовом квартале не достигнет... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 февраля, составляет 69,0882 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,81 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 февраля, составляет 63,7698 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,13 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 08:05 08:05 Объем спроса нерезидентов на американские... Объем спроса нерезидентов на американские... читать дальше

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ПАО "МОЭСК" установило ставку 1-го купона 5-летних бондов серии 001Р-02 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей на уровне 6,15% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 6,24% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 6,24% годовых. Сбор заявок... Сбор заявок... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 49307,633 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 293,670 млрд руб., или на...

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 36,01 пункта (1,158%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3074,05 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию на... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ПАО "КАМАЗ" серии БО-П06 объемом 2 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-06-55010-D-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-06-55010-D-001P. Сбор заявок... Сбор заявок... читать дальше

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