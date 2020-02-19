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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 63,7698 руб.
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19 февраля 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 63,7698 руб.
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19 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 февраля, составляет 63,7698 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 46,13 коп.
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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 08:05 Объем спроса нерезидентов на американские... читать дальше
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