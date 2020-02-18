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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 132,4 млрд руб.
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18 февраля 2020 года 10:50
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 132,4 млрд руб.
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18 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 132,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 114,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4278 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8071 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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.18 февраля 2020 года 18:49
ФАС России разъяснила суть своих предложений по изменению механизма распределения квот на вылов рыбы: предложения относятся к периоду, когда закончится действие существующих договоров на закрепление долей квот. "ФАС России предлагает перейти от "исторического принципа" на добычу... читать дальше
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