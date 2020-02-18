Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 132,4 млрд руб.

18 февраля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 132,4 млрд руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3431 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,0471 руб. Минимальный курс евро составил 68,72 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,72 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 303 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1045 руб. Минимальный курс юаня составил 9,08 руб., максимальный - 9,16... Минимальный курс юаня составил 9,08 руб., максимальный - 9,16... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4278 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8071 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Доллар США и евро ускорили темпы роста на "Московской бирже" во вторник вечером после появления новости о включении "дочки" "Роснефти" в санкционный список США. Курс доллара США составил 63,91 руб. в 18:29 мск что на 29 копеек выше уровня на момент появления новости.... Курс доллара США составил 63,91 руб. в 18:29 мск что на 29 копеек выше уровня на момент появления новости.... читать дальше

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Сбербанк России разместил 91,15% выпуска облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-217R номинальным объемом 600 млн рублей на 546,88 млн рублей и 36,57% выпуска облигаций серии ИОС-BRENT_RA_FIX-1Y-001Р-205R номинальным объемом 3 млрд рублей на 1,09 млрд рублей, говорится в... читать дальше

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ООО "СФО Аккорд Финанс" полностью разместило облигации с залоговым обеспечением класса "А" объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на два выпуска облигаций классов "А" объемом 400 млн рублей и класса "Б" объемом 5 млн рублей прошел 10-14... Сбор заявок на два выпуска облигаций классов "А" объемом 400 млн рублей и класса "Б" объемом 5 млн рублей прошел 10-14... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги падением вместе с нефтью на фоне сохраняющихся опасений негативного влияния вспышки коронавируса из Китая на мировую экономику; индекс МосБиржи откатился ниже 3080 пунктов, к уровню недельной давности. В Азии во вторник фондовые индексы... В Азии во вторник фондовые индексы... читать дальше

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ФАС России разъяснила суть своих предложений по изменению механизма распределения квот на вылов рыбы: предложения относятся к периоду, когда закончится действие существующих договоров на закрепление долей квот. "ФАС России предлагает перейти от "исторического принципа" на добычу... читать дальше

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Глобальный спрос на медь в 2020 году снизится на 300 тыс. тонн на фоне распространения китайского коронавируса, уже нанесшего тяжелый урон производственной активности в КНР, прогнозируют эксперты Goldman Sachs. Это базовый прогноз Goldman, основанный на допущении о том, что... читать дальше

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Росрыболовство выступает против предложения ФАС заменить исторический принцип распределения квот на вылов рыбы электронными аукционами. Свою позицию ведомство направило в ФАС. "Росрыболовство не разделяет позицию ФАС России, предлагающей фактически отказаться от механизма... читать дальше

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Экперты рейтингового агентства S&P Global Ratings отмечают постепенное улучшение макроэкономической ситуации в России. "Мы прогнозируем рост ВВП на уровне 1,8% в 2020 г., что будет поддерживаться ориентацией правительства на выполнение национальных проектов. Увеличение... читать дальше

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В рамках расширения перечня мест, участвующих в эксперименте по введению tax free в РФ, обсуждается также возможность отмены статуса эксперимента для этого режима и его распространения на всю страну, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали сессию во вторник снижением, давление на рынок, в том числе оказало предупреждение Apple по поводу выручки. Инвесторы также продолжают следить за новостями, касающимися распространения коронавируса. В Китае по состоянию на 00:00... В Китае по состоянию на 00:00... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена в марте текущего года создать экспертный совет по закупкам госкомпаний, заявил заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев журналистам в Москве. "Хотим создать экспертный совет по 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг... читать дальше

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Коронавирус пока не нанес ущерб российской экономке, но для нейтрализации возможного его влияния уже готовится план мероприятий, заявил замглавы Минэкономразвития Азер Талыбов на брифинге по итогам конференции Российско-германской внешнеторговой палаты в... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций ПАО "Ростелеком" серии 002P-03R объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В... читать дальше

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