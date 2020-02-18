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Чистая прибыль британского HSBC Holdings Plc, крупнейшего банка Европы, по итогам 2019 года упала на 53%, или в 2,1 раза - до $5,969 млрд по с равнению с $12,608 млрд в 2018 году, говорится в пресс-релизе банка. Показатель снизился из-за списаний в размере $7,3 млрд, в первую... читать дальше

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Банк России 25 февраля 2020 года выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля к 250-летию вхождения Ингушетии в состав России, говорится в сообщении регулятора. Тираж монеты (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, проба сплава - 925) - 3... Тираж монеты (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, проба сплава - 925) - 3... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3293 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,7086... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,14 пункта (0,422%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3096,92 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 13,23 пункта (0,857%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 13,23 пункта (0,857%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Доллар и евро дорожают в начале торгов на "Московской бирже". Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и ослабления валют emerging markets В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах... В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением вслед за фондовой Азией и просевшей нефтью на сохраняющихся опасениях негативного влияния вспышки коронавируса из Китая на мировую экономику. Азиатские рынки акций торгуются сегодня в миноре. Азиатские рынки акций торгуются сегодня в миноре. Котировки... Котировки... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,84/64,22 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 17 коп., Cредний курс продажи...

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Инициатива вице-премьера Юрия Трутнева о создании госкорпорации "Росшельф" и расширении доступа к шельфу частных недропользователей близка к провалу. Подготовленный Минвостокразвития законопроект раскритиковали Минэнерго и Минприроды, которые сочли идею не просто недостаточно... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США к евро продолжает оставаться около 3-летнего максимума. Внимание инвесторов сосредоточено на важных для рынка данных из Германии, публикация которых запланирована на вторник. Внимание инвесторов сосредоточено на важных для рынка данных из Германии, публикация которых запланирована на вторник. Индекс экономических ожиданий... Индекс экономических ожиданий... читать дальше

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Уже в феврале станет ясно, как распространение коронавируса в Китае может отразиться на китайской экономике, заявил заместитель председателя Комитета КНР по контролю и управлению госимуществом Жэнь Хунбинь. "Вспышка заболевания оказала сравнительно контролируемое... "Вспышка заболевания оказала сравнительно контролируемое... читать дальше

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8 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-3-365 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 февраля составили по Российской Федерации 2675,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2492,9 млрд руб. На... На... читать дальше

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Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник. Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 08:51 мск уменьшились соответственно на 1,5% и на 1,31%. Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 08:51 мск уменьшились соответственно на 1,5% и на 1,31%. Акции азиатских технологических компаний дешевеют, после того как... Акции азиатских технологических компаний дешевеют, после того как... читать дальше

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ЦБ РФ направит в Минкомсвязи и Роскомнадзор предложения по ужесточению мер, направленных на борьбу с утечкой персональных данных граждан, сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на XII Уральском форуме информбезопасности финансовой сферы. "Создать условия для... "Создать условия для... читать дальше

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Реальный ВВП еврозоны увеличится на 1,2% в 2020 году и в 2021 году, Европейского союза - на 1,4%, сообщается в зимнем прогнозе Европейской комиссии (ЕК). Таким образом, ЕК подтвердила свой осенний прогноз. По итогам 2019 года, согласно предварительным данным, экономика... По итогам 2019 года, согласно предварительным данным, экономика... читать дальше

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Американская компания Apple Inc. предупредила инвесторов, что ее выручка во 2-м финансовом квартале (заканчивается 30 марта) не достигнет объявленных ранее значений из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае. Как сообщила компания, все мощности по производству... Как сообщила компания, все мощности по производству... читать дальше

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