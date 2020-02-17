Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,6451 руб.

17 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1575 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,6451 руб.

Минимальный курс евро составил 68,5025 руб., максимальный - 68,745 руб. Было заключено 4330 сделок. Объем торгов составил 12854,07 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,665 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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