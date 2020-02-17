.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 февраля в размере 63,3085 руб.
.
17 февраля 2020 года 12:22
ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 февраля в размере 63,3085 руб.
|0
17 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 февраля, составляет 63,3085 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,51 коп. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
17 февраля 2020 года 19:50
Банк России зарегистрировал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями ООО "СФО ИнвестКредит Финанс" класса "А" объемом 900 млн рублей и класса "Б" объемом 5 млн рублей, говорится в сообщениях компании. Выпускам присвоены государственные регистрационные... читать дальше
.17 февраля 2020 года 19:46
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,18 пункта (0,426%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3110,06 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше
.17 февраля 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 17 февраля выросла на 0,36% и составила 49601,303 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 49601,303 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 177,136 млрд руб., или на...
.17 февраля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1747 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7021 руб. Минимальный курс евро составил 68,515 руб.,... читать дальше
.17 февраля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,3769 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1407 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,3769 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.17 февраля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 144 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0742 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0521 руб., максимальный - 9,1039... читать дальше
.17 февраля 2020 года 19:08
Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник в зеленой зоне. В центре внимания инвесторов остается вспышка коронавируса в Китае. В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 на слабых данных о ВВП страны просел на 0,7%,... читать дальше
.17 февраля 2020 года 19:00
Минпромторг РФ поддерживает идею о создании альянса с участием "КАМАЗа" и группы Sollers, заявил глава ведомства Денис Мантуров. "Минпромторг всегда поддерживал идеи, связанные с консолидацией участников автоиндустрии, да и индустрии по разработке новых технологий. На... читать дальше
.17 февраля 2020 года 18:58
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вновь вернулась к идее замены исторического принципа распределения квоты на вылов рыбы в РФ электронными аукционами. Как сообщили "Интерфаксу" два источника на рыбном рынке, это следует из проекта указа президента "О... читать дальше
.17 февраля 2020 года 18:54
Совокупное влияние роста акцизов на годовую инфляцию в России в 2020 году может составить около 0,15 процентного пункта (п.п.), говорится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике (ДКП). ЦБ напоминает, что с 1 января 2020 года выросли акцизы на бензин, дизельное... читать дальше
.17 февраля 2020 года 18:51
Рост оборота розничной торговли в РФ в первом квартале 2020 г. продолжит ускорение на фоне "дальнейшего роста доходов и замедления инфляции", достигнув 2,8-3,2% год к году. Такой прогноз содержится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике, опубликованном в... читать дальше
.17 февраля 2020 года 18:48
Рост ВВП РФ в 1-м квартале 2020 года может ускориться до 2,0-2,5% в годовом выражении, говорится в докладе ЦБ о ДКП. "Согласно прогнозу Банка России, в I квартале 2020 г. годовой темп прироста ВВП составит 2,0-2,5%", - отмечается в документе. В 2019 году, по... читать дальше
.17 февраля 2020 года 18:44
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает улучшение ситуации с перекрестным субсидированием в электроэнергетике страны, предлагает обновить оценку ее объемов по России и доработать проект о дифференциации, сказал в ходе круглого стола комитета по энергетике Госдумы... читать дальше
.17 февраля 2020 года 18:42
"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации ПАО "МОЭСК" серии 001Р-02 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
.17 февраля 2020 года 18:38
"Московская биржа" зарегистрировала 7-летние облигации ПАО "Ростелеком" серии 002P-02R объемом 15 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-00124-A-002P. Сбор... читать дальше
.17 февраля 2020 года 18:36
ПАО "ФСК ЕЭС" определило ставку 28-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 3,4% годовых, говорится в сообщениях эмитента. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.