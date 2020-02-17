ЦБ РФ установил курс евро с 18 февраля в размере 68,6201 руб.

17 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 18 февраля, составляет 68,6201 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,09 коп.

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Банк России зарегистрировал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями ООО "СФО ИнвестКредит Финанс" класса "А" объемом 900 млн рублей и класса "Б" объемом 5 млн рублей, говорится в сообщениях компании. Выпускам присвоены государственные регистрационные... Выпускам присвоены государственные регистрационные... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,18 пункта (0,426%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3110,06 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 49601,303 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 177,136 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1747 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7021 руб. Минимальный курс евро составил 68,515 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,515 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1407 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,3769 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 144 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0742 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0521 руб., максимальный - 9,1039... Минимальный курс юаня составил 9,0521 руб., максимальный - 9,1039... читать дальше

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Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник в зеленой зоне. В центре внимания инвесторов остается вспышка коронавируса в Китае. В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 на слабых данных о ВВП страны просел на 0,7%,... В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 на слабых данных о ВВП страны просел на 0,7%,... читать дальше

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Минпромторг РФ поддерживает идею о создании альянса с участием "КАМАЗа" и группы Sollers, заявил глава ведомства Денис Мантуров. "Минпромторг всегда поддерживал идеи, связанные с консолидацией участников автоиндустрии, да и индустрии по разработке новых технологий. На... "Минпромторг всегда поддерживал идеи, связанные с консолидацией участников автоиндустрии, да и индустрии по разработке новых технологий. На... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вновь вернулась к идее замены исторического принципа распределения квоты на вылов рыбы в РФ электронными аукционами. Как сообщили "Интерфаксу" два источника на рыбном рынке, это следует из проекта указа президента "О... Как сообщили "Интерфаксу" два источника на рыбном рынке, это следует из проекта указа президента "О... читать дальше

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Совокупное влияние роста акцизов на годовую инфляцию в России в 2020 году может составить около 0,15 процентного пункта (п.п.), говорится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике (ДКП). ЦБ напоминает, что с 1 января 2020 года выросли акцизы на бензин, дизельное... ЦБ напоминает, что с 1 января 2020 года выросли акцизы на бензин, дизельное... читать дальше

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Рост оборота розничной торговли в РФ в первом квартале 2020 г. продолжит ускорение на фоне "дальнейшего роста доходов и замедления инфляции", достигнув 2,8-3,2% год к году. Такой прогноз содержится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике, опубликованном в... читать дальше

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Рост ВВП РФ в 1-м квартале 2020 года может ускориться до 2,0-2,5% в годовом выражении, говорится в докладе ЦБ о ДКП. "Согласно прогнозу Банка России, в I квартале 2020 г. годовой темп прироста ВВП составит 2,0-2,5%", - отмечается в документе. "Согласно прогнозу Банка России, в I квартале 2020 г. годовой темп прироста ВВП составит 2,0-2,5%", - отмечается в документе. В 2019 году, по... В 2019 году, по... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает улучшение ситуации с перекрестным субсидированием в электроэнергетике страны, предлагает обновить оценку ее объемов по России и доработать проект о дифференциации, сказал в ходе круглого стола комитета по энергетике Госдумы... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации ПАО "МОЭСК" серии 001Р-02 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 7-летние облигации ПАО "Ростелеком" серии 002P-02R объемом 15 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-00124-A-002P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-00124-A-002P. Сбор... Сбор... читать дальше

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ПАО "ФСК ЕЭС" определило ставку 28-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 3,4% годовых, говорится в сообщениях эмитента. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги... "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги... читать дальше

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