Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,0757 руб.

17 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 141 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0757 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,0455 руб., максимальный - 9,0882 руб. Было заключено 29 сделок. Объем торгов составил 58,35 млн руб., что на 65% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,0455 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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