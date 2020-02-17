17 февраля 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
17 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Декабрь 2019
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
17 февраля 2020 года 11:07
В 4-м квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом Индекс кредитного здоровья (FICO Credit Health Index) вырос сразу на 4 пункта - до 96 пунктов (в 3-м квартале 2019 года - 92 пункта), сообщается в обзоре НБКИ. Таким образом, показатель кредитного здоровья граждан РФ... читать дальше
.
17 февраля 2020 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 141 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0757 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,0455 руб., максимальный - 9,0882... читать дальше
.
17 февраля 2020 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1586 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,359... читать дальше
.
17 февраля 2020 года 10:41
ЦБ РФ 13 февраля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,18 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Минфин с 7 февраля по 5 марта планирует приобрести валюту на 214,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 11,3... читать дальше
.
17 февраля 2020 года 10:34
В январе 2020 года прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая увеличились на 4% в годовом сравнении до 87,57 млрд юаней, свидетельствуют данные министерства торговли страны.
По итогам 2019 года показатель увеличился на 5,8% до 941,5 млрд...
.
17 февраля 2020 года 10:27
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,92 пункта (0,353%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3107,8 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 10,85 пункта (0,707%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.
17 февраля 2020 года 10:27
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 февраля по данным на начало операционного дня снизилось до 114,8 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
.
17 февраля 2020 года 10:26
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволяет кабмину выкупить у Банка России пакет акций Сбербанка. Проект закона размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Как следует из пояснительной записки, приобретение пакета акций Сбербанка... читать дальше
.
17 февраля 2020 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1141 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,4035... читать дальше
.
17 февраля 2020 года 10:20
Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" снижением. Рубль растет к бивалютной корзине на фоне высоких нефтяных цен.
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 63,4035 руб.... читать дальше
.
17 февраля 2020 года 10:13
Практически каждый пятый лот на рынке жилой недвижимости бизнес-класса Москвы по итогам 2019 года реализовывался через эскроу-счета, сообщили в компании Knight Frank.
"Основное внимание как застройщиков, так и покупателей в 2019 году было сосредоточено на переходе рынка... читать дальше
.
17 февраля 2020 года 10:09
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") утвердило выпуск ипотечных облигаций с погашением в 2045 году на 7 млрд 207,044 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.
Дата погашения выпуска - 28 апреля 2045 года.
Он будет размещен по... читать дальше
.
17 февраля 2020 года 10:05
Сегодняшние торги российский фондовый рынок начал в зеленой зоне.
Большинство европейских фондовых рынков завершило пятницу в минусе.
Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили последние торги на новых рекордах, тогда как Dow Jones... читать дальше
.
17 февраля 2020 года 10:03
ООО "Легенда" планирует с 12:00 МСК 17 февраля до 14:00 МСК 27 февраля провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Организаторы - Альфа-банк, ООО "Атон". Андеррайтер -... читать дальше
.
17 февраля 2020 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,62/64,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 21 коп., Cредний курс продажи упал...
.
17 февраля 2020 года 09:59
Темпы повышения цен на новостройки в Китае в январе замедлились восьмой месяц подряд. Средняя стоимость нового жилья в 70 крупных городах Китая в январе увеличилась на 6,3% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - минимальными темпами с июля 2018 года, свидетельствуют... читать дальше
.