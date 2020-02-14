Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,17 пункта (0,423%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3096,88 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49424,167 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 96,951 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2285 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,8733 руб. Минимальный курс евро составил 68,67 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,67 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 188 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0886 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0641 руб., максимальный - 9,108... Минимальный курс юаня составил 9,0641 руб., максимальный - 9,108... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 852 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5104 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся без единой динамики, завершил пятницу в красной зоне. Европейские фондовые индикаторы начали день противоречиво, днем в основном повышались, но вечером часть индексов демонстрировала понижательный тренд. Европейские фондовые индикаторы начали день противоречиво, днем в основном повышались, но вечером часть индексов демонстрировала понижательный тренд. Азиатские фондовые... Азиатские фондовые... читать дальше

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"Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в 2020 году планирует перевезти примерно 12 млн человек, сообщил в пятницу журналистам гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков. "Если брать сценарий без Boeing-737 MAX и без Next Generation, которые нам передает "Россия", мы бы... "Если брать сценарий без Boeing-737 MAX и без Next Generation, которые нам передает "Россия", мы бы... читать дальше

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Цены на нефть растут в пятницу, Brent завершает неделю повышением примерно на 5% - максимальным с сентября, на сигналах о том, что падение спроса в Китае из-за распространения коронавируса может оказаться не столь существенным, как ожидалось. Стоимость апрельских... Стоимость апрельских... читать дальше

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Транзит нефти из России через Белоруссию идет в плановом порядке, заявил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин. Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к отбору транзитной нефти из нефтепровода... Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к отбору транзитной нефти из нефтепровода... читать дальше

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В январе т.г. ВВП Белоруссии в реальном выражении снизился, по оценке правительства, на 2% по сравнению с январем 2019 года, заявил премьер-министр страны Сергей Румас. "Итоги января подводить еще рано. Правительство прогнозирует ВВП на уровне 98% (снижение на 2%).... "Итоги января подводить еще рано. Правительство прогнозирует ВВП на уровне 98% (снижение на 2%).... читать дальше

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В феврале индекс потребительского доверия в США поднялся до 100,9 пункта - максимума с марта 2018 года - с январской отметки в 99,8 пункта, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Эксперты в среднем... Эксперты в среднем... читать дальше

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В январе 2019 г. денежная база в РФ в широком определении выросла на 2,8% и к 1 февраля составила 17 трлн 300,2 млрд рублей по сравнению с 16 трлн 823,4 млрд рублей на 1 января т.г. Такие данные содержатся в информации на сайте Банка России. В годовом исчислении... В годовом исчислении... читать дальше

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Банк России подготовил для банков и некредитных финансовых организаций (НФО) рекомендации по борьбе с утечками в части проверки электронных адресов клиентов, следует из материалов регуляторов. Информационное письмо с рекомендациями направлено участникам рынка и... Информационное письмо с рекомендациями направлено участникам рынка и... читать дальше

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АО "ВЭБ-лизинг" выкупило по оферте 1 млн 328,557 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 26,57%... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 26,57%... читать дальше

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ПАО "Газпром нефть" 18 февраля планирует провести сбор заявок на 5-летние облигации серии 003Р-03R объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона -... Ориентир ставки 1-го купона -... читать дальше

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В 4-м квартале 2019 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины составил 1,5% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как в предыдущих кварталах темп роста был выше: в 3-м - 4,1%, во 2-м - 4,6% и в 1-м - 2,5%. Оперативную оценку обнародовал Госстат... Оперативную оценку обнародовал Госстат... читать дальше

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