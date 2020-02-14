.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,5104 руб.
.
14 февраля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,5104 руб.
|0
14 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 852 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5104 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,3825 руб., максимальный - 63,645 руб. К этому времени было заключено 26259 сделок. Объем торгов составил 124958,67 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,5575 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
14 февраля 2020 года 19:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,17 пункта (0,423%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3096,88 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше
.14 февраля 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 14 февраля снизилась на 0,20% и составила 49424,167 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49424,167 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 96,951 млрд руб., или на...
.14 февраля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2285 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,8733 руб. Минимальный курс евро составил 68,67 руб.,... читать дальше
.14 февраля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 188 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0886 руб. Минимальный курс юаня составил 9,0641 руб., максимальный - 9,108... читать дальше
.14 февраля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,5104 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 852 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5104 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.14 февраля 2020 года 18:59
Российский фондовый рынок, открывшийся без единой динамики, завершил пятницу в красной зоне. Европейские фондовые индикаторы начали день противоречиво, днем в основном повышались, но вечером часть индексов демонстрировала понижательный тренд. Азиатские фондовые... читать дальше
.14 февраля 2020 года 18:54
"Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в 2020 году планирует перевезти примерно 12 млн человек, сообщил в пятницу журналистам гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков. "Если брать сценарий без Boeing-737 MAX и без Next Generation, которые нам передает "Россия", мы бы... читать дальше
.14 февраля 2020 года 18:50
Цены на нефть растут в пятницу, Brent завершает неделю повышением примерно на 5% - максимальным с сентября, на сигналах о том, что падение спроса в Китае из-за распространения коронавируса может оказаться не столь существенным, как ожидалось. Стоимость апрельских... читать дальше
.14 февраля 2020 года 18:44
Транзит нефти из России через Белоруссию идет в плановом порядке, заявил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин. Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к отбору транзитной нефти из нефтепровода... читать дальше
.14 февраля 2020 года 18:37
Снижение белорусской экономики в январе составило 2% из-за падения производства в нефтехимии - премьер-министр
В январе т.г. ВВП Белоруссии в реальном выражении снизился, по оценке правительства, на 2% по сравнению с январем 2019 года, заявил премьер-министр страны Сергей Румас. "Итоги января подводить еще рано. Правительство прогнозирует ВВП на уровне 98% (снижение на 2%).... читать дальше
.14 февраля 2020 года 18:30
В феврале индекс потребительского доверия в США поднялся до 100,9 пункта - максимума с марта 2018 года - с январской отметки в 99,8 пункта, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Эксперты в среднем... читать дальше
.14 февраля 2020 года 18:24
В январе 2019 г. денежная база в РФ в широком определении выросла на 2,8% и к 1 февраля составила 17 трлн 300,2 млрд рублей по сравнению с 16 трлн 823,4 млрд рублей на 1 января т.г. Такие данные содержатся в информации на сайте Банка России. В годовом исчислении... читать дальше
.14 февраля 2020 года 18:16
Банк России подготовил для банков и некредитных финансовых организаций (НФО) рекомендации по борьбе с утечками в части проверки электронных адресов клиентов, следует из материалов регуляторов. Информационное письмо с рекомендациями направлено участникам рынка и... читать дальше
.14 февраля 2020 года 18:13
АО "ВЭБ-лизинг" выкупило по оферте 1 млн 328,557 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 26,57%... читать дальше
.14 февраля 2020 года 18:12
ПАО "Газпром нефть" 18 февраля планирует провести сбор заявок на 5-летние облигации серии 003Р-03R объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона -... читать дальше
.14 февраля 2020 года 18:07
В 4-м квартале 2019 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины составил 1,5% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как в предыдущих кварталах темп роста был выше: в 3-м - 4,1%, во 2-м - 4,6% и в 1-м - 2,5%. Оперативную оценку обнародовал Госстат... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.