Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,4637 руб.

14 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1487 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,4637 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,36 руб., максимальный - 63,61 руб. Было заключено 9535 сделок. Объем торгов составил 35179,7 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,395 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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