Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,8026 руб.

14 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4098 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,8026 руб.

Минимальный курс евро составил 68,6375 руб., максимальный - 68,965 руб. Было заключено 4380 сделок. Объем торгов составил 13710,64 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,83 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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